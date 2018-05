La respuesta de Güímar a Kiko Rivera tras suspender su concierto

La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, esperaba que el viernes llegara al Ayuntamiento la baja médica de Kiko Rivera para cancelar formalmente el contrato, de 4.500 euros, por el cual el DJ tenía que actuar el 30 de junio en el Gran Merengazo, con motivos de las fiestas de San Pedro Apóstol.

Al no recibir el informe médico, la vicecretaria municipal, Marisa Santos, ha comunicado a la productora Oye, encargada de traer a Güímar al hijo de Paquirri e Isabel Pantoja, que el contrato se mantiene en todos sus términos y que el concierto se celebrará el día 30 de junio, de lo contrario se le demandará por incumplimiento de contrato, al no existir una causa justificada. Según afirma Víctor González, Kiko Rivera no ha conseguido aún la baja médica, tras anunciar hace dos días que dejaba los escenarios y 14 actuaciones que tenía previstas este verano por “una depresión”, surgida a raíz de una banda gástrica que le ha hecho perder 35 kilos de peso.