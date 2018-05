Longo, dispuesto a seguir si no le surge una opción de Primera

Mientras el físico se lo permitió, Samuele Longo demostró la enorme categoría que tiene. La pena es que las lesiones no le hayan respetado. Ni a él, ni a otros muchos jugadores que se han perdido buena parte del campeonato por culpa de los problemas físicos. Ahora mismo el delantero italiano está de baja tras una operación de hombro. Desde Italia, ayer reconoció que no descarta la idea de seguir en el CD Tenerife la próxima temporada, pero siempre y cuando no le aparezca una interesante oferta de Primera División. “Quiero jugar en Primera División, es lo que espero. Tengo contrato con el Inter de Milán, no sé qué pasará en el futuro. No descarto nada, ni seguir en el Tenerife. En el fútbol nunca se sabe y he estado muy bien allí. Si sucede algo para seguir allí no lo descarto, no puedo. Puedo decir que si no surge nada en Primera me gustaría seguir en el Tenerife”, dijo durante una entrevista concedida a Canarias Radio.

El transalpino no esconde su ilusión por militar la próxima campaña en la máxima categoría nacional, ya que entiende que “he vuelto a jugar mucho desde Girona, me ha ido bien. El Girona y el Tenerife me han dado esta posibilidad y ahora me gustaría jugar en Primera”.

El jugador se operó hace un par de semanas y hoy le retirarán los puntos. Reconoce que preferiría estar en el campo y jugar, “pero hay que ver las cosas positivas. Estoy bien en casa, con la familia. Por suerte todo salió bien. Ya tengo la experiencia del otro hombro, tengo que recuperarme con calma para la temporada que viene”.

También fue operado del otro hombro, del que tardó mucho más en recuperarse: “En su momento esperé todo lo posible y me tuvieron que hacer dos operaciones en una y con un post operatorio más largo. Todos estábamos de acuerdo en que me tenía que operar, preferí antes porque la salud es lo primero, aunque me hubiera encantado jugar los últimos partidos e intentar subir con el Tenerife”, concluyó el ariete.