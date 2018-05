Los sindicatos amenazan con una huelga general a final de año

Tinerfe Fumero / Agencias

O se derogan las reformas laborales, o habrá huelga general a final de año. Es el mensaje claro que deja la celebración del Primero de mayo de ayer por todo el país, tal y como refrendaron en Santa Cruz de Tenerife el líder regional de la UGT, Gustavo Santana, y el insular de CC. OO., Andrés Baute. “Si no se empieza a crear empleo de calidad, estamos abocados a una huelga general”, dijo Santana; “los beneficios de las empresas no han sido fruto de la innovación y el desarrollo, sino del sacrificio de los trabajadores”, recalcó Baute. Como quiera que toda huelga general es, en esencia, política, no es baladí que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, manifestase ayer en la capital tinerfeña que “los sindicatos tienen razones [para convocar una huelga general], pero son ellos quienes deben convocarla”. En consonancia con su segundo de a bordo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reivindicó en la protesta celebrada en Madrid “una reforma del estatuto de los trabajadores que identifique el trabajo con oportunidades, derechos y sueldos dignos”, mientras que la réplica llegó en boca del propio presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, quien reafirmó vía Twitter, “el compromiso de su Ejecutivo con el empleo estable y de calidad”.

Feministas

Como era previsible tras el éxito del 8M y el rechazo social contra la sentencia del caso La Manada, la lucha del movimiento feminista y por alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres jugó ayer un papel relevante en esta manifestación del Primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Las calles de Madrid, ciudad en la que se celebró la manifestación central y que contó con el apoyo de los principales líderes sindicales y políticos, se tiñeron de morado gracias a las banderas que portaban los asistentes. Tanto el líder estatal de CC OO, Unai Sordo, como el de UGT, Pepe Álvarez, quienes acudieron a la manifestación con pañuelos morados, estuvieron de acuerdo en la lectura del manifiesto en que este movimiento ha dejado claro su “histórico empoderamiento” en España y que todavía queda mucho que aprender del movimiento feminista y de la lección dada por las mujeres en los últimos tiempos.

< ► > Manifestación por el Primero de Mayo en Canarias. Fran Pallero

Unidad

Fue otra de las notas de la jornada de ayer, especialmente en Canarias, tal y como explicó el integrante de la ejecutiva nacional de Intersindical Canaria (IC) Jaime Bethencourt, quien subrayó en Las Palmas de Gran Canaria el “gesto unitario” realizado por su sindicato en todas las islas, aunque en bloque y con pancartas diferentes, para marchar conjuntamente con las demás organizaciones sindicales. En este sentido, matizó que este “gesto” se debe “no porque hayan desaparecido las diferencias ideológicas y de clase” que separa a IC de CC OO y UGT, sino como “un nuevo intento de impulsar la unidad de acción en torno a un programa mínimo que de respuesta al alto nivel de segregación en la que se mantienen a los trabajadores canarios en bajos salarios, ínfima calidad de empleo y desempleo, lo que incide en las elevadas bolsas de pobreza” en el Archipiélago”.

Respecto al conjunto estatal, cabe reseñar que, tras la convocatoria de CC OO y UGT, fueron más de 70 las manifestaciones y concentraciones celebradas en toda España con el fin, como se ha dicho, de reclamar mejores empleos y mayores salarios, pensiones dignas y más igualdad.

Lema

La consigna principal que agrupó ayer a quienes se sumaron a todas las manifestaciones y concentraciones celebradas por el Primero de mayo fue Tiempo de ganar: Igualdad, mejor empleo, mayores salarios y pensiones dignas. Respecto a la proclama leída por la delegada de Sanidad de CC OO, María del Cristo Díaz, al final de la protesta en Santa Cruz de Tenerife, se hizo hincapié en seis reivindicaciones concretas: la derogación de las reformas laborales y la recuperación de los derechos; la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones; la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; un plan integral para Canarias contra la pobreza y la exclusión social; y la defensa de la salud laboral y el reconocimiento de las enfermedades profesionales

Incidentes en francia

Respecto a la celebración del Día Internacional del Trabajo allende nuestras fronteras, especial mención merecen los incidentes acaecidos en Francia justo en el quincuagésimo aniversario de Mayo del 68, y donde las reformas laborales y sociales de corte liberal que ha aplicado con firmeza Emmanuel Macron tuvieron una respuesta contundente y virulenta en las calles de París. Como informa El Español, grupos de radicales se enfrentaron ayer con la Policía en el centro de la capital francesa durante la manifestación del 1º de Mayo, que fue convocada por la Confederación General del Trabajo. Aunque poco después del inicio de la marcha, la Policía advirtió desde su cuenta de Twitter que había detectado a unos 1.200 individuos enmascarados y encapuchados, integrantes de ese grupo lanzaron proyectiles contra los agentes, que respondieron con gases y cañones de agua. Varios negocios y parte del mobiliario urbano quedaron dañados por cócteles molotov.