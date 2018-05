Lucas Aveldaño culpa a los arbitrajes

Lucas Aveldaño ayer habló claro acerca del nivel de influencia que tuvieron los últimos arbitrajes en las posibilidades del CD Tenerife de disputar los play-offs de ascenso. “Hubo cosas externas que influyeron en los resultados”, aseguró ayer el defensa argentino, que fue un poco más allá y señaló directamente el partido que les remató.

“El del Huesca era el partido bisagra, ahí influyó el arbitraje, no hay que pasarlo por alto. Lo teníamos controlado, lo hubiéramos ganado once contra once, no me caben dudas; fue un golpe muy duro”, apuntó en este sentido.

Se quejó de que nunca había tenido “malos arbitrajes” tan seguidos. “No me había pasado antes”, aseguró. Luego ofreció algunos razonamientos para apoyar su protesta. “Si le perdonaron la tarjeta del penalti de Carlos Ruiz es que reconocieron que se habían equivocado. Luego no pitan el penalti a Bryan (Acosta) contra el Rayo, que fue claro. No quieres pensar mal, pero contra el Almería hay otros dos penaltis (la mano y el derribo a Malbasic) y no te los dan. Nos queda esa bronca porque hay pequeños detalles por los que no sacas resultados positivos. La verdad es que no podemos cambiar esas cosas, tenemos pocas posibilidades de jugar el play-off y da bronca que también sea por cosas externas”, sostuvo el zaguero.

Pero a pesar de todo eso, el Pela también quiso hacer algo de autocrítica, ya que la mala temporada del Tenerife no se le puede achacar en su totalidad a la labor arbitral.

Por eso reconoció que “nuestra primera vuelta no fue buena, no llegamos a funcionar como quería Martí. No encontramos nuestro mejor funcionamiento y eso llevó a aquel desenlace”.

Sin embargo expresó que “con solo tres puntos más”, la situación ahora mismo sería diferente.

Y por último quiso ser optimista. Considera que les queda alguna mínima opción de clasificarse para la liguilla de ascenso y se aferra a ella. “Aun tenemos una mínima posibilidad y la vamos a pelear hasta que la tabla no diga lo contrario. Tenemos que ganar todo lo que nos queda y esperar, vamos a concentrarnos en cumplir ese objetivo. Esperemos que los astros y los demás resultados nos ayuden para poder meternos”, deseó el central.