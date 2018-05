Nano, jugador del Almería: “Cuando vas a Canarias parece que estás en otro mundo”

Nano, jugador de la UD Almería, próximo rival del CD Tenerife en el Rodríguez López, cree que venir a jugar a Canarias es como hacerlo “en otro mundo”, aunque no sabe si es “por el cambio de hora o el clima, que apretará seguramente”.

El futbolista llevó a cabo estas controvertidas declaraciones que han despertado la indignación de los seguidores blanquiazules en rueda de prensa: “Cuando vas a Canarias parece que estás en otro mundo. No sé si por el cambio de hora o el clima que apretará seguramente, pero, al final, jugamos once contra once en un campo con las mismas dimensiones que el nuestro”.