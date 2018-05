‘Rambo V’, con Stallone, se rodará en Canarias

Sylvester Stallone se pondrá de nuevo en la piel del mítico Rambo para rodar la quinta entrega de la saga de acción a partir del próximo 1 de septiembre.

Según adelanta la web ScreenDaily, el rodaje de ‘Rambo V’ tendrá lugar en Londres, Bulgaria y Canarias, localizaciones que servirán para recrear México, país en el que se ambienta la película y que llevará a enfrentar a John Rambo contra los cárteles mexicanos de la droga.

ScreenDaily avanza también parte de la sinopsis: “con Rambo viviendo en un rancho de Arizona luchando contra el trastorno de estrés postraumático. Cuando la hija de uno de sus amigos es secuestrada en México al acudir a una fiesta, el personaje de Stallone cruzará la frontera para buscar a la joven. Lo que ocurrirá a continuación será un descenso a los infiernos; el protagonista descubrirá en el lugar una red de tráfico sexual. En México se unirá a un periodista cuya hermana también ha sido secuestrada”.

Tras el proyecto, que por el momento no ha anunciado director, se encuentra la productora Millenium Media y el guionista Matt Cirulnick.

OTROS RODAJES

El archipiélago canario sigue atrayendo a las superproducciones de Hollywood y la isla de Tenerife será una de las localizaciones donde se rodará parte de ‘Wonder Woman 2’, la segunda entrega de la saga de Universo DC y Warner Bros protagonizada por la actriz israelí Gal Galdot, y que en principio, se estrenará en los cines a finales de 2019.

Anteriormente, Tenerife se convirtió en Atenas durante la filmación de ‘Jason Bourne’, los protagonistas de ‘Fast and Furious 6’ quemaron goma por la isla, en ‘Ira de Titanes’ Perseo, Zeus y Hades se dieron una vuelta por el Teide. Por su parte, Fuerteventura ha sido protagonista en ‘Solo’ el nuevo spin-off de Star Wars y La Gomera acogió gran parte del rodaje de ‘In the Heart of the Sea’.