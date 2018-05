Sevilla es especial

En Sevilla y ante el Real Betis. Si nos ceñimos al pasado próximo de nuestros equipos deportivos no hay mejor escenario ni rival para que el Iberostar Tenerife mañana, a partir de las 19.30 horas, se vea las caras con los verdiblancos en el Polideportivo San Pablo de la capital andaluza. La historia está de parte de los tinerfeños.

El primer capítulo de este idilio con Sevilla surge en la temporada 1988/1989. El CD Tenerife acaba como tercer clasificado de Segunda, teniendo que jugar una promoción frente al Real Betis. Rommel Fernández (2), El Ghareff y Julio lograron que los blanquiazules ganaran por 4-0 y en la vuelta, en Heliópolis, un único gol bético permitió a los blanquiazules regresar a la élite. Las lágrimas de Rommel, las Sevillanas Canarias de Los Sabandeños y el impresionante recibimiento en el aeropuerto forman parte del imaginario tinerfeñista.

Pasaron los años, pero no la magia de aquella ciudad para los insulares. El 11 de noviembre de 2012 las cosas no iban bien para el CB Canarias. El equipo, en su regreso a la Liga Endesa, no había conseguido una solo victoria en las seis primeras jornadas y en la séptima fecha visitaba a un Cajasol (actual Betis Energía Plus) igual de necesitado.

Fue un duelo igualado y muy duro, con demasiada tensión por parte de ambos equipos, pero un último cuarto con parcial de 9-20 permitió a los aurinegros respirar tranquilos.

Aquel curso el Canarias, como anteriormente lo hizo el CD Tenerife, cumplió su objetivo salvando la categoría y solo un año más tarde volvió a disputar una Copa del Rey.

En junio de 2015 el Granadilla Tenerife aterrizaba en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con una misión clara: defender el 3-1 logrado en la ida de la eliminatoria definitiva por el ascenso a la Primera División femenina. El duelo disputado en la Isla había sido casi perfecto, pero el gol bético obligaba a las de Toni Ayala a no poder relajarse. Martita, a los ocho minutos, puso el 1-0 y, a partir de ahí, las granadilleras defendieron, creyeron y lograron, de manera brillante, otro éxito para el deporte de Tenerife. Algo que, ojalá, pueda lograr el CB Canarias con una nueva clasificación entre los ocho mejores de la ACB.