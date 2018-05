Todo o nada en Sevilla: el Iberostar se juega hoy su pase al ‘play-off’

Los play-offs por el título por segunda temporada consecutiva o la novena plaza. Las opciones del Iberostar Tenerife hoy, en Sevilla, en el duelo que lo enfrenta con el Betis a partir de las 19.30 horas, son claras: si gana estará entre los ocho mejores, si pierde deberá esperar por resultados de terceros.

Fotis Katsikaris ha trabajado durante toda la semana con sus jugadores con la única idea de ganar y centrarse únicamente en su partido. El griego no pudo preparar este encuentro con Rodrigo San Miguel, lesionado el pasado fin de semana en el encuentro con Obradoiro, esperando tenerlo para un hipotético cruce de la primera eliminatoria por el título. La baja del aragonés es importante, pero si Ferrán Bassas mantiene el nivel mostrado frente a los gallegos, es menor.

No gusta en las oficinas del Santiago Martín la condición de partido-trampa del compromiso de esta tarde. Con su tercer entrenador del año, después de que la directiva echara a Alejandro Martínez y Óscar Quintana sin ningún resultado, los hispalenses descendieron a la LEB como último clasificado, con muy pocas opciones de recuperar la plaza en los despachos este verano. Para el partido de esta tarde les queda el honor, que no es poco, por lo que en el bando aurinegro no se fían.

Para evitar cualquier tipo de relajación, Fotis Katsikaris ya dejó claro a sus jugadores el pasado fin de semana que la relajación puede ser su mayor enemigo. Cuando se le cuestionó por este aspecto tras ganar a Obradoiro, quizás sus jugadores algo confiados por la baja de Matt Thomas en los gallegos, Katsikaris fue muy claro: “Si hay que explicar que no juega su mejor anotador, no sé, mejor me callo… Somos mayores, joder, y sabemos lo que nos jugamos”.

Porque el Canarias se juega mucho hoy en Sevilla: los play-offs, la posible clasificación para la Eurocup y dinero, el que reparte la ACB en función del puesto alcanzado en liga.