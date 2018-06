Fernando Alonso brilla y gana en unas 24 Horas de Le Mans que domina Toyota

El piloto español Fernando Alonso ha ganado este domingo las míticas 24 Horas de Le Mans, ‘la madre de todas las carreras’, después de acabar con el equipo Toyota Gazoo Racing en la primera posición de una prueba donde ha competido a relevos junto al suizo Sebastien Buemi y el japonés Kazuki Nakajima.

La victoria del Toyota #8 se había fraguado en el turno de noche que hizo Alonso, un fantástico relevo que arregló el fallo previo de Buemi. El suizo entró a más velocidad en una curva, cometiendo una infracción y siendo penalizado con parada en ‘boxes’ de un minuto. Desde ahí, fueron a remolque hasta que apareció el conductor español para recortar las diferencias con los coches líderes y terminar como campeón.

En segunda posición cruzó la línea el coche número 7 de Toyota, consiguiendo así la marca japonesa un doblete histórico que le permitió sacarse la espina de hace dos años, cuando se quedaron a las puertas de la victoria al sufrir una avería faltando apenas cinco minutos para el final de la carrera.

Con esta victoria, Fernando Alonso se convierte en el quinto piloto campeón del mundo de F1 en ganar Le Mans y además consigue su segundo objetivo en la búsqueda por la triple corona del automovilismo: ganar las 24 de Le Mans, ganar el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 o un campeonato y ganar las 500 Millas de Indianápolis, la única que le falta. La hazaña de la triple corona únicamente la ha conseguido el piloto británico Graham Hill.

