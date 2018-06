Calma tensa en el inicio de las oposiciones

Casi 11.000 aspirantes dieron este fin de semana el primer paso para poder obtener una de las 1.160 plazas de la Oferta de Empleo Público en los cuerpos de profesores de 33 especialidades en Secundaria, técnicos de Formación Profesional y Escuela de Idiomas.

Cientos de docentes esperaban desde primera hora de ayer a escuchar su nombre en el acto de presentación de los tribunales en el IES La Laboral, en una típica mañana fría de La Laguna. Llevan dos años esperando esta oportunidad para acceder a una plaza en el sistema educativo de Canarias. Aunque algunos llevan intentándolo años. “Esta es la tercera o cuarta vez que me presento”, relataba Inma intentando templar sus nervios.

María José Rodríguez, del sindicato STEC-IC, repartía en la puerta información y aclaraba dudas de última hora a los aspirantes. “De momento no ha ocurrido ninguna incidencia. Hay mucho interino que está fastidiado y algunos no han tenido tiempo de estudiar”, comentaba. “Es que hay especialidades que no habían sido ofertadas desde hace 20 años y esta convocatoria, en su opinión, no les beneficia”, añadía. Muchos aspirantes criticaron los fallos en el proceso de inscripción telemático, que colapsó la web del Gobierno de Canarias. El ambiente general era de calma tensa. Algunos se presentan precisamente para no perder su plaza en las listas y todos coinciden en lo complejo de compaginar el trabajo, el estrés del curso, estudiar 70 temas mientras te encargas de los hijos, ocuparte de la casa, “al final es más cuestión de suerte”, confesaba María.