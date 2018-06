Compás de espera en el Canarias

En los despachos del Pabellón Insular Santiago Martín no tienen prisa. El revuelo generado en el entorno del CB Canarias con la marcha de Katsikaris contrasta con la tranquilidad en las oficinas de la entidad, donde se trabaja de cara al futuro, pero sabedores de que el verano será largo y que las prisas son siempre malas consejeras.

La entidad emitió un comunicado en el día de ayer anunciando que las partes se han dado un tiempo para “hacer balance” de la temporada que acaba de concluir. Lo cierto es que Katsikaris no seguirá en la Isla, pero no afecta a la planificación deportiva del club, que siempre trabaja con todos los escenarios posibles. Lo ha hecho a lo largo del curso, cada vez que ha habido una lesión en la plantilla, y rastrea el mercado por si surgiera cualquier novedad.

Esto no sucede solo con la búsqueda de un entrenador o de nuevos jugadores, sino también en las renovaciones que quieren acometer. A los nombres de Fran Vázquez o Tim Abromaitis, que cumplen contrato y que el CB Canarias querría renovar, hay que unir el de Javier Beirán.

En un principio, al acabar su vinculación este año y no tener noticias del propio jugador ni del club, todo podía apuntar a que el Iberostar Tenerife no aspira a contar de cara al próximo curso con el alero madrileño, pero no es el caso. Si Beirán se adapta a la idea de plantilla del próximo curso y a las necesidades presupuestarias del Canarias podría seguir vinculado a una entidad en la que ha mostrado su mejor nivel. Aún es pronto para conocer mayores movimientos, especialmente porque en las oficinas del club se centran en cerrar la temporada 2017/2018 antes de pensar en el futuro.

Richotti sigue progresando

El capitán aurinegro continúa acudiendo al Santiago Martín para recuperarse plenamente de su lesión. Poco a poco el argentino va recuperando tono muscular, principal objetivo en este plazo de recuperación. Richotti fue renovado por el club recientemente de cara a los dos próximos cursos.