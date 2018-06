El HUC potencia nuevas técnicas para reducir la cifra de cesáreas

Reducir el índice de partos que se llevan a cabo a través de una cesárea en proporción a la totalidad de alumbramientos registrados. Este es el objetivo que desde hace, aproximadamente, dos años persigue el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario de Canarias (HUC) con la potenciación de la técnica Versión Cefálica Externa (VCE).

La jefa del departamento, Erika Padrón explicó a DIARIO DE AVISOS que aunque este procedimiento data de hace décadas, lo cierto es que en los últimos años este centro ha impulsado su realización, de tal manera que, si culmina con éxito, a la gestante se le puede practicar un parto vaginal en vez de una cesárea.

La responsable del servicio recalcó que este mecanismo está recomendado para aquellos embarazos en los que el bebé viene de nalgas. “En estos casos, antes se indicaba practicar una cesárea, pero ahora, desde hace unos años, se prefiere el parto vaginal”, aclaró Padrón. Esta técnica solo la llevan a cabo tres ginecólogos en el HUC y poco a poco ha ido captando adeptos entre las gestantes, a medida que se va conociendo su dinámica.

Cuando el embarazo alcanza la semana 36 se lleva a cabo una ecografía y si el niño no se ha colocado y sigue en posición podálica, se le ofrece a la madre esta posibilidad, facilitándole previamente toda la información requerida. En caso de que, finalmente, se decante por ella, se lleva a cabo en quirófano, para garantizar todas las medidas de seguridad y con un anestesista. En concreto, el objetivo es, desde el exterior, intentar cambiar la posición del bebé. “Se hacen tres intentos, y si al tercero no se logra modificar la posición no continuamos”, precisó la especialista. La ginecóloga insistió en que la población no es consciente de que la cesárea es una intervención, en la que se pierde más sangre que en un parto vaginal y puede haber, también, más complicaciones.

Padrón puntualizó que en la mayoría de los casos en los que la madre acepta esta práctica el resultado es favorable. Desde la apuesta del servicio por esta técnica, el número ha ido en aumento y se estima que ya ha superado el centenar en los últimos años, con un crecimiento progresivo. Así, en 2017 se efectuaron 23, pero se ha apreciado una subida en los seis primeros meses del año. Cabe recordar que el HUC registró una tasa de cesáreas de casi el 20% en 2017, el 2% menos que un año antes.

María es una de las embarazadas a la que recientemente se le practicó una Versión Cefálica Externa, con un resultado de éxito, a la espera de que pueda dar a luz. “No hay que dejarse influenciar por lo que dicen en la calle, porque entonces no lo haces”, añadió, a la par que reconoció que , en su caso, recibió toda la información de su ginecólogo. Además, explicó que tuvo una buena experiencia, ya que la intervención duró pocos minutos y no fue muy dolorosa.