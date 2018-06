El PSOE exige al Gobierno de Güímar que utilice los dos millones de superávit

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Güímar presentó la semana pasada una moción para instar al grupo de gobierno a destinar el superávit presupuestario, en torno a dos millones de euros, a obras financieramente sostenibles, dentro de un listado que dicta el Real Decreto Ley 1/2018 de 23 de marzo.

Esta iniciativa desde la oposición buscaba la posibilidad de que el Ayuntamiento invirtiera los ahorros municipales que durante años se han ido incrementando para realizar diversos proyectos, entre otros, un parking público, la rehabilitación de los pabellones municipales y el campo de Tasagaya.

Tras el debate plenario de la citada moción, el grupo de gobierno alegaba que veía con buenos ojos la iniciativa, pero no la posibilidad de emplear este dinero, al entender que designar dinero del superávit para ejecutar cualquiera de las obras permitidas provocaría desequilibrios presupuestarios y, por tanto, incumplir con las reglas de gasto establecidas por ley a las administraciones locales.

Sin embargo, los socialistas rebatieron la negativa a no emplear este dinero de los contribuyentes en los proyectos indicados, aportando datos objetivos extraídos de la liquidación del Presupuesto del 2017. Por ello, aseguraron que sí era posible, al no existir deuda y cumplir con todos los parámetros presupuestarios que indican el saneamiento de las arcas públicas, apoyados en lo que se ha hecho en otros ayuntamientos, como en Adeje. Según su portavoz, Airam Puerta, “tal y como indica el informe que pedimos, el Ayuntamiento dispone de dos millones de euros para gastarlos en cualquiera de las obras que indica el Real Decreto, pero la sensación que percibimos es que no están dispuestos a gastar ordenadamente según lo presupuestado, evitando así las modificaciones de crédito, y, por tanto, empezar a planificar un municipio con inversiones de peso”.

Finalmente, tras ser enmendada la moción, fue aprobada para someterse a su viabilidad a través de una comisión de todas las fuerzas políticas. Puerta espera que esta medida se plasme “cuanto antes”, para ver las intenciones del PP-CC de utilizar ese dinero “para mejorar el municipio y la calidad de vida de nuestros vecinos”.

Cabe recordar que en Candelaria el interventor anunció que no se podía utilizar el superávit hasta que no se reciba la Cuenta General del Ministerio de Hacienda, tal y como propuso una moción del PP, por lo que el grupo de gobierno pedirá un préstamo de dos millones de euros.