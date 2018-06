“Que me juzgue la historia. Habría querido una mayor conciencia regional, pero se extendió el virus del neoinsularismo”

El socialista de los socialistas canarios, Jerónimo Saavedra, lo ha sido absolutamente todo en política: presidente del Gobierno de Canarias, ministro con Felipe González, diputado, senador, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y hasta diputado del Común. Hace unas días se elegía a su sustituto al frente de ese órgano dependiente del Parlamento de Canarias, llamado a defender las quejas de los ciudadanos de esta tierra ante las administraciones públicas. Amagó muchas veces con irse, porque la Cámara no elegía a su sucesor. Trámite que, tras meses de negociaciones, ha recaído en su compañero de partido Rafael Yanes. Historia viva de la política en su tierra, desvela en esta entrevista a DIARIO DE AVISOS sus intenciones futuras.

-¿Qué va a hacer Jerónimo Saavedra?

“En estos momentos, descansar hasta septiembre. Ya luego me plantearé, si hay alguna actividad cultural, alguna fundación que me atraiga para, diríamos, mantenerme en forma. Porque eso de estar encerrado en mi casa, no es plan”.

-¿De qué fundación habla?

“No, no quiero precisar nada, para no levantar sospechas. Contactos hay, contactos hay..”..

-¿Y actividad política?

“La que me corresponde como militante, porque ya recupero mi condición de militante del PSOE, que la he tenido suspendida seis años y medio”.

-¿Vuelve usted, entonces, a la militancia socialista?

“Sí, ya lo he pedido”.

-¿Será complicado para Jerónimo Saavedra adaptarse a una vida más tranquila?

“La gente yo sé que es malpensada y no entiende que las personas de mi edad sigamos activos. Lo único que quiero es que empecemos a mirar a los países que científicamente y culturalmente están más avanzados que nosotros; ahí los premios Nobel tienen más de 80 años y siguen dirigiendo las universidades, fundaciones, en las que exponen las tareas que han desarrollado en su vida. A mí me parece que esa rigidez tradicional de los sindicatos, respecto a la edad de jubilación está pasada de moda”.

-¿Está usted visitando agrupaciones locales? Le hemos visto recientemente en la de La Laguna. ¿Por algún motivo en particular?

“La formación del partido es un capítulo fundamental y eso fomenta el debate. Si no se plantean temas de debate, la gente no está formada y llegan a cargos públicos a improvisar”.

-¿Es una petición que le ha hecho a usted el partido?

“Sí, sin lugar a dudas. Además, fui a La Laguna porque fue la primera agrupación local que se creó cuando reorganizamos el partido en Canarias. Eso es lo que quería contarles, la Transición política, lo que fue la historia del partido en los últimos años de la dictadura. Yo creo que la gente debe conocer la propia historia de su partido, que no hemos nacido de la noche a la mañana. Lo creó Pablo Iglesias en 1879, pero en medio ha habido muchas cosas que contar. Es necesario que el militante sepa por qué estamos aquí”.

-Centrémonos ahora en la política nacional, ¿cómo vio la moción la censura de Pedro Sánchez?

“Ha sido un golpe de suerte, de necesidad, y ha contribuido a recuperar la imagen del partido el magnífico equipo de gobierno que ha configurado. Donde se vuelven a las viejas tradiciones de que a un Ejecutivo pueden ir personas independientes que son simpatizantes. En la batalla electoral se va a la batalla ideológica, pero, si ya estás en el Gobierno, debes resolver los problemas de los ciudadanos. Para resolver los problemas tienes que tener gente cualificada. No a amigos de unos o de otros. Esa mentalidad limita, empobrece”.

-¿Qué le ha parecido la dimisión del ministro de Cultura?

“No tenía otra salida. Esos temas hay que zanjarlos rápidamente y, además, la persona que le ha sustituido, en mi opinión, gana en cualidades, en currículum, porque le conozco desde los años 90 y es una persona muy respetada, sobre todo en las artes plásticas”.

-En su momento, usted no apostaba mucho por Pedro Sánchez…

“Yo soy amigo de Sánchez, mucho antes que otros. Lo conocí a través de Pedro Zerolo. Fue en un curso que yo impartía en la Universidad Complutense en 2005. Creo que la etapa de la gestora, presidida por Javier Fernández, salvó al partido de la gravísima crisis que sufrió. El ser amigo no quita para que mantenga mi capacidad crítica”.

-¿Cuáles son las luces y las sombras del presidente del Gobierno?

“Yo creo que el único problema que ha tenido serio hasta ahora y que lo ha sabido resolver con un magnífico equipo de gobierno, es que el entorno de la Ejecutiva del partido en Ferraz no tiene el nivel que tiene el Gobierno y, por eso, como dirigente de partido, ha estado condicionado”.

-¿Cuándo se deben convocar elecciones?

“Ni agotar la legislatura, ni llegar al 2020 avanzado, ni hacerlo en el presente. Hay que adoptar medidas urgentes que indiquen claramente que este Gobierno es una cosa distinta al que le precedió. Por ejemplo, el copago de los pensionistas es una medida que hay que suprimirla; es que no tiene sentido que habiendo superado la crisis económica, tengamos esa actitud sádica con los pensionistas”.

-Sánchez ha dado un golpe en la mesa con el barco de refugiados Aquarius…

“España ha dado ejemplo y debemos sentirnos orgullosos de que eso ocurra. También ha servido para dar un aldabonazo al resto de países de la UE. Esto debe servir para que cada uno ponga las cartas sobre la mesa, se dejen de ambigüedades y de cinismo”.

-¿Debe tener este Gobierno altos cargos canarios?

“En el Gobierno de Felipe González del 82 sí hubo un ministro canario, Croissier. Desde ahí, hasta que entré yo en el 93, no hubo ningún ministro de las Islas. Creo que en problemas tan importantes como el modelo de integración de Canarias a la UE, tema debatido en la primera legislatura autonómica, el Archipiélago logró el protocolo dos sin necesidad de tener un ministro en Madrid. Allí Canarias lograba una serie de cosas que nadie lo imaginaba, ni siquiera Felipe González lo compartía. Entonces, a mí eso de que hay que tener un secretario de Estado, me trae sin cuidado”.

-¿Qué opinión tiene usted de Héctor Gómez?

“Me parece una de las figuras más prometedoras en el presente político del socialismo canario. Joven, formado, con condiciones, capacidad de diálogo”.

-Usted fue testigo de primerísima mano de la creación de CC, hace ya 25 años. ¿Cómo recuerda aquel origen y cómo la ve ahora?

“Las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) consideraron que las ventajas que se habían obtenido en la negociación no fiscal, pero sí en la parte económica, eran insatisfactorias. Yo incluso, lo he dicho, estuve en conversaciones y visitas con Carlos Solchaga, ministro de Hacienda, y reconozco que no había manera de convencerlo, por muy histórico que sea. Luego, cambió el ministro de Hacienda, entró Pedro Solbes, entré yo en el Gobierno y lo que no se había conseguido antes se hizo en mi despacho en el Ministerio de Administraciones Públicas reunidos los diputados de CC, que meses atrás me habían censurado y echado del Gobierno. Estaban Adán Martín, José Carlos Mauricio… Se negoció el REF, apareció la RIC…”.

-¿Cómo ve ahora a CC?

“Todos los partidos que están muchos años en el gobierno pagan un precio, se desgastan, se van agotando y si no hay gente que aporte nuevas ideas y nuevos enfoques, van languideciendo. Son los propios partidos los que tienen que reaccionar y darse cuenta de ello y buscar los antibióticos que le permitan hacer frente a esa infección”.

-¿Cree usted que CC está en un fin de un ciclo político?

“Es difícil responder a esa pregunta que tanto se reitera. Yo creo que CC tiene futuro, como pienso que tienen futuro nuevos partidos que han surgido. Eso sí, tiene menos futuro que el que tenía hace 10 años y eso está claro a la vista de los resultados electorales que se han ido produciendo. Eso no se puede negar, ni ellos pueden negarlo”.

-¿Qué opina de Fernando Clavijo?

“Creo que está desarrollando una gran actividad, también con luces y sombras. Ha tenido a favor una época de superación de la crisis económica y de gran crecimiento del turismo, que ha provocado el incremento del consumo y de la recaudación. La cuestión importante es que los gobernantes precisen y acierten en el establecimiento de las prioridades que tiene la sociedad canaria y que no vivan para contentar a todo el mundo”.

-¿Es el momento de que Canarias tenga a un presidente socialista en 2019?

“Es una buena oportunidad que hay, a la vista de las encuestas que se han publicado en lo últimos meses. Eso sí, luego hay que determinar con quién se pacta para tener un Gobierno estable, porque en Canarias con el sistema electoral, ni el vigente ni el que pueda derivarse de la reforma que se está proponiendo, va a cambiar sustancialmente el pluripartidismo que se refleja en el Parlamento”.

-¿Con quién pactaría usted?

“Hay que olvidarse de los pactos en cascada”.

-¿Debería volver a pactar el PSOE con CC o girar hacia otros partidos?

“Usted sabe que yo soy contrario a las líneas rojas. Para mí, desde que se cierren las urnas, el pueblo ha hablado y a partir de ahí, hay que resolver los problemas. En ese punto no cabe seguir hablando de líneas rojas, salvo que estén en un extremismo nacionalista como el que existe en algunos países de Europa, porque eso es ya casi neofascismo. Esa sería la única línea roja que yo pongo, que es el que no es demócrata, el que está borracho de populismo y se olvida de la democracia”.

-¿Qué le parece la situación en La Laguna?

El problema de lo que ocurre en La Laguna es que no hay quien entienda el estado de la agrupación local del partido en La Laguna, de fraccionamiento del grupo de concejales de la organización. Eso es algo que debe de superarse para las elecciones de 2019. Yo creo que hay que pasar página y recuperar el buen sentido que el partido nunca debió de perder”.

-¿Recuperaría a Javier Abreu?

“Yo recuperaría incluso a gente que no está en el partido y que son históricos para el socialismo canario”.

-¿Por ejemplo?

“No hay que mencionar. Han colaborado en los primeros gobiernos que yo presidí. Tienen un magnífico nivel cultural e intelectual”.

-¿Habla de Santiago Pérez?

“Los nombres y apellidos los pone el lector, que es sabio”. (Se ríe)

-¿Cree que Ángel Víctor Torres debe ser el candidato a la presidencia del Gobierno?

“Está elegido como secretario general en primarias, de las que no soy partidario. Lo que no puede hacerse es que los militantes hablen para unas cosas y para otras no. La estructura jerarquizada de un partido no significa que sea menos demócrata que otro, que recurre al militante y al asamblearismo. Una y otra son válidas”.

-¿Cuál sería su candidato? Me ha vuelto usted a regatear.

“El secretario general que ha sido elegido en primarias es el que tiene, obviamente, que encabezar las listas al Parlamento. No podemos estar en primarias cada cuatro meses”.

-¿Descarta usted, entonces, volver a la vida pública como Churchill o De Gaulle?

“Sí, pero yo no voy a escribir memorias, maravillosamente literarias como las de Churchill. No puedo contar unas cosas sí y otras no, porque si hay que contar, yo lo cuento todo”.

-¿Hay luces y sombras en la vida política de Jerónimo Saavedra?

“La capacidad de autocrítica a los 82 años, pues ya uno la tiene por ahí durmiendo. Que juzgue la historia, pero no soy tan pretencioso. Hubiese querido que la conciencia regional canaria fuese más sólida y estable y no surgieran estos neoinsularismos, que no es un tema de CC, es un virus que se ha extendido a otros partidos”.

-Incluso al PSOE…

“Sí, incluso al PSOE. Todo esos criterios de configurar un equipo de gobierno por distribución territorial, me parece el mayor reconocimiento de la desigualdad de un canario respecto a otro.Esa es la visión que a mí me preocupa de ese neoinsularismo. Por ahí no se va a ningún buen sitio”.

¿Lo dice por la Agrupación Socialista Gomera de Curbelo?

“Lo digo en general. Yo luché mucho y creo que fue la impronta del PSOE y de todos los partidos progresistas canarios en la Transición, hasta que eso se vino abajo por la aparición de los partidos insularistas en la primera legislatura. Luego se configuraron las AIC. Entonces, si Canarias decíamos en la primera legislatura que era posible es porque sabíamos que había muchos enemigos y mucha gente que no veía la idea de las instituciones autonómicas. La igualdad de los canarios solo la garantizan las instituciones regionales, eso lo dice el Estatuto de Autonomía. Esa mentalidad va contra el criterio de que la triple paridad es la única defensa que tiene un ciudadano de una isla no capitalina”.

SAAVEDRA, UNO DE LOS FUNDADORES DE LA AUTONOMÍA CANARIA

Sin ánimo de buscar un paralelismo entre el histórico dirigente socialista y George Washington, lo cierto es que ambos fueron piezas clave en momentos históricos en sus respectivos territorios. Washington fue el primer presidente estadounidense y precursor de la independencia americana de los ingleses, mientras que Saavedra se convirtió, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, en el primer presidente del Gobierno de Canarias, una vez consumada la “independencia” autonómica. Con Washington también le une la masonería, una influencia que le llegó por tradición familiar, al igual que lo fueron otros líderes históricos como Azaña o Franklin D. Roosevelt. Adelantado a su tiempo, no tuvo nunca problemas en salir de avanzadilla, pero tampoco presumía de nada. Fíjense si es un líder histórico, que la actual CC le hizo una censura cuando era presidente del Gobierno de Canarias, para después crecer los nacionalistas hasta hoy sin apartarse del poder. No le guarda rencor a nadie, pero reconoce un “debe” en su carrera política: no haber conseguido que en Canarias hubiese un sentimiento mayoritario de región.