Impulso Sur recompensa a una decena de ejemplos de liderazgo

El Hotel GF Victoria acogió anoche uno de los actos sociales más relevantes del sur de la Isla, que reunió a destacados representantes de la sociedad, con presencia de cargos públicos, empresarios y colectivos de la comarca. La gala de entrega de los Premios Impulso Sur, que concede cada año la Fundación DIARIO DE AVISOS para distinguir la contribución de personas, instituciones y colectivos en el desarrollo de esta vertiente de la Isla, se convirtió en un foro multitudinario en el que volvió a escenificarse el creciente peso económico y social de una zona que ha dejado de ser la sala de máquinas de Tenerife para convertirse en su puente de mando desde el que marca el rumbo de los nuevos tiempos.

Tras el correspondiente posado inicial de premiados, autoridades y resto de asistentes en el photocall, los 10 galardonados fueron los grandes protagonistas de la tarde. En esta sexta edición las estatuillas de metal y madera con la figura de una lágrima invertida fueron a parar al promotor y empresario turístico Santiago Puig, fundador de Playa de Las Américas a finales de los años sesenta (Trayectoria empresarial); la empresa Addict Canarias, primera web en el Archipiélago de compraventa específicamente de ropa y complementos nuevos, seminuevos y de segunda mano (en la modalidad de Innovación empresarial); la Banda de Música Las Candelas, de la Villa de Candelaria, que ha superado los 40 años de actividad (Dinamización cultural); Robot Dumy, el revolucionario proyecto de Javier Lamas para facilitar la vida de las personas y acercar la tecnología a todos los públicos (Proyecto emprendedor); María Lourdes Melo, una aronera que se ha entregado en cuerpo y alma a ayudar a los demás a través de diferentes iniciativas solidarias (Labor social); Dácil Hernández, una de las grandes triatletas de Canarias, campeona regional en 2016 en distancia Sprint y Olímpica (Trayectoria deportiva); el Ayuntamiento de Adeje, que ha abanderado iniciativas pioneras en materia educativa, formativa y cultural, con propuestas tan consolidadas como la UVA (Proyecto educativo); Faustino Álvarez Delgado, agricultor isorano que lleva toda la vida cultivando la tierra y hoy es un referente de las cosechas ecológicas (Proyecto medioambiental); Amarilla Marina San Miguel, un paraíso para los amantes del buceo y la navegación (Desarrollo turístico), y la cadena hotelera Hovima Hotels, una de las compañías comprometidas con el medio ambiente y que ha impulsado un plan estratégico a través de un departamento específico de sostenibilidad (en la categoría de Premio especial).

< ► > Banda de Música Las Candelas. El premio dinamización cultural fue para la histórica asociación musical de Candelaria. / FP

La entrega de los premios fue precedida de una proyección audiovisual con imágenes y un breve perfil biográfico de cada uno de los galardonados que provocó los aplausos de los asistentes antes de que, uno a uno, recogieran su galardón y dirigieran unas palabras al público presente. La gala multimedia, que reunió a 250 invitados, fue producida un año más por la factoría Plató del Atlántico Studios.

El alcalde de Adeje, municipio que acogió el acto, se dirigió a los presentes con un discurso en el que no faltaron las reivindicaciones históricas de la comarca, sobre todo en materia de infraestructuras públicas, y en el que resaltó el papel que ha desempeñado este medio de comunicación como notario del crecimiento económico y social del Sur. “DIARIO DE AVISOS ha estado presente, en primera línea, en todo el proceso de desarrollo del Sur. Ha sido un compañero de camino. En Adeje tenemos una calle con el nombre del decano de la prensa de Canarias. Es un periódico que ha jugado un papel muy importante en la construcción del Sur y en su transformación social”. Además, José Miguel Rodríguez Fraga aseveró que “la población del Sur ha sido muy paciente. Y el paradigma es el hospital y las carreteras. A ver si salimos de una vez de este atolladero. El problema de movilidad no es del Sur o del Norte, es un problema de la Isla. No buscamos confrontación, pero reclamamos soluciones”. Por último, también apuntó : “En materia de turismo necesitamos una gobernanza inteligente para los nuevos tiempos, en un marco de transparencia y bajo la premisa del diálogo”.

En nombre del periódico intervino Juan Carlos Mateu, delegado en el Sur, quien defendió el periodismo “pegado a la calle, el que toca la piel de la ciudadanía, el que toma el pulso de la vida diaria, el que cuenta historias de calado humano, el que descubre personajes singulares, el que acude a la memoria de nuestros mayores, el que localiza héroes anónimos, el que le da voz a las minorías y el que proyecta al mundo ese ejemplo de convivencia multicultural de un pueblo, el del Sur, que es, por encima de todo, acogedor y solidario”.

También en su intervención subrayó el cada vez más evidente peso del Sur en el contexto económico y social de Tenerife. “Así lo avala el ritmo de crecimiento de población, las estadísticas de turismo, la generación de empleo, la aportación al Producto Interior Bruto… Son parámetros propios de la capital de la Isla”, señaló.

Tras la entrega de los premios y la correspondiente foto de familia, los asistentes participaron en un cóctel que se prolongó hasta bien entrada la noche.