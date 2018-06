“La directiva debe ser clara para saber si seguimos o no con ellos”

La Asociación Deportiva para Personas con Discapacidad (Ademi) Tenerife cumple 30 años trabajando por el deporte adaptado. Lo que sería una efeméride gozosa se ha convertido en todo lo contrario. El club se encuentra ahogado económicamente lo que repercutirá en la participación de sus nadadores en los campeonatos de España que se celebrarán los días 16 y 17 de junio en Barcelona.

José Luis Guadalupe, con 20 años trabajando ininterrumpidamente en la entidad, afirma sin tapujos que “el Ademi está viviendo la peor época de su historia” y, como portavoz del resto de entrenadores, manifiesta su malestar por los retrasos en el abono de sus sueldos, en algunos casos de cinco meses, “ya le hemos dicho a la directiva que si no cobramos es lógico que no sigamos trabajando”. Además asegura que “deben ser claros con nosotros para saber si seguimos o no con ellos el año que viene” soportando una situación que genera que “no haya un buen ambiente en el club”.

El técnico esperaba la decisión de la directiva ademista de no participar en el próximo campeonato de España y, recalca que, “lo malo es que te hacen esperar por ellos hasta el final, y no te hablan claro desde el principio”, más cuando cuando los chicos han trabajado durante todo el año para ir a los nacionales. A menos de dos semanas es improbable que acudan los 19 nadadores que pretendía el club. “En los últimos años hemos sido campeones o subcampeones por equipos y este año iremos con una participación simbólica. Hemos tenido que buscarnos la vida. No podíamos esperar a su decisión, y menos mal que lo tramitamos por nuestra cuenta”, recordando que han formalizado el traslado ocho nadadores y tres técnicos. “Los nadadores que reciben becas o ayudas se han pagado con sus ahorros o con la ayuda familiar el viaje para intentar lograr medallas y marcas para consolidar sus ayudas para el año que viene”. El entrenador de Michelle Alonso y Judith Rolo aseguró que “esto como el pescado que se muerde la cola, pues si no vas a los campeonatos no puedes optar a renovar o ganarte una beca. Por ejemplo, si no participamos esta semana en las Series Mundiales de Berlín, no tendríamos plaza para el europeo”. De esta manera, ayer partieron a tierras alemanas Judit Rolo e Inés Rodríguez junto a Alejandro Martín, mientras que mañana viajarán Michelle Alonso y José Luis Guadalupe y el miércoles lo harán dos nadadores más. Todos buscarán las mínimas para acudir al Europeo. “Es increíble que el año que mejores resultados deportivos podemos lograr, al partir con la posibilidad de clasificar a cinco nadadores para el Europeo de Dublín, estemos pasando este calvario económico”.

Indudablemente esta situación afecta de lleno al futuro de los deportistas. “Hemos tenido que costearnos en otras ocasiones varias competiciones internacionales, nacionales o regionales. Al final, ellas tiran de sus ahorros y estos se van acabando. La vida de un deportista es corta y deben ahorrar para tener un futuro asegurado. Michelle no tiene patrocinadores privados por lo que todo lo que está logrando viene de las ayudas por rendimiento”.

Sección más exitosa

Guada no entiende como es posible que la sección más exitosa de la asociación “no repercuta ningún beneficio económico a la entidad”. “Cuando mejores resultados deportivos tenemos es cuando menores recursos económicos hay. Un club no solo vive de subvenciones públicas sino que tiene que generar recursos propios, buscar patrocinadores y gestionarlos bien. Según el presidente [Carlos Correa] la natación no da recursos para la entidad, pues mal vamos, si no los da la sección más laureada. Me asegura que han tocado a casi 200 empresas y las pocas que colaboran lo hacen con material y no con dinero. La Asociación tiene que buscar sus propias ayudas a nivel de club y no lamentarse de las que reciben sus deportistas a título individual”, sentenció.