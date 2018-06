La sorprendente pesca de este navarro en el río Ebro ya es viral

Lo que iba a ser para Miguel Leza un tranquilo día de pesca, se convirtió en toda una heroicidad para este pescador navarro. El hombre consiguió pescar un siluro de casi dos metros en el río Ebro, a la altura de la localidad de Lodosa.

Miguel ha querido compartir su hazaña a través de las redes sociales, publicando en su cuenta de Facebook el vídeo que, actualmente, han visto más de 135.000 personas. “Lodosa, río Ebro hoy. Yo ya no me meto al río… No es broma , es un Sirulo”, ha escrito el navarro junto a la grabación.

Los hechos ocurrieron en el embarcadero del club de remo de Lodosa y fueron muchos los curiosos que se acercaron a la zona a admirar a este ejemplar, que el Gobierno de Navarra cataloga como especie invasora desde el año 2015.