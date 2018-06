‘Little Italy’ está en el Sur

Emigrantes italianos retornados de Venezuela y Argentina residentes en el Sur no pudieron contener la emoción en la fiesta conmemorativa del Día de Italia celebrada el pasado domingo en las instalaciones del Siam Mall, en Adeje. Las lágrimas afloraron en sus rostros con las canciones cargadas de nostalgia y los bailes típicos de su país.

Es una de las imágenes que dejó Passione Italia, la gran cita anual de la comunidad transalpina en la Isla para conmemorar el Día de Italia, que en esta edición batió todos los registros de participación, al reunir en las instalaciones del centro comercial Siam Mall, en Adeje, entre 15.000 y 18.000 personas, según confirmó a este periódico Silvio Pelizzolo, cónsul honorario en la provincia tinerfeña, uno de los artífices del acto, junto con la Cámara de Comercio e Industria Italiana para España.

“La jornada no pudo ser más positiva por la alta participación no sólo de compatriotas italianos sino de ingleses, alemanes y canarios, que se integraron en una gran fiesta que demostró la buena convivencia que existe en el Sur y puso de relieve que nos unen las ganas de seguir trabajando por el progreso de la comarca y de la Isla”, manifestó Pelizzolo, feliz por el éxito de la convocatoria, en la que no faltó diversión, emoción y venta de productos artesanales y gastronómicos.

Para todos los públicos

Passione Italia, que congregó a autoridades municipales de Arona y Adeje, representantes del Cabildo y a los cónsules de Venezuela y Lituania, comenzó a las 11.30 y ofreció a los asistentes, después del acto protocolario inicial en el que el cónsul trasladó una salutación especial del embajador, actuaciones de la escuela Municipal de Música de Adeje, ópera, baile, interpretaciones de artistas italianos de diferentes estilos y hasta clases de Tarantela, baile típico siciliano, que hizo las delicias de los presentes. También hubo exposición de coches de la marca Ferrari, degustaciones gastronómicas y exposición de artesanía, además de actividades para los niños. Silvio Pelizzolo señaló que esta tercera edición de Passione Italia “marca un antes y un después” por el alto número de participantes. Sirva como ejemplo que el año pasado se concentraron 1.500 personas en la plaza de Salytien de Playa de las Américas, número que el domingo se multiplicó por 10. La masiva participación pone de manifiesto el peso cada vez mayor en la comarca sur de la comunidad italiana. Sólo en los municipios de Arona y Adeje se contabilizan más de 17.000 ciudadanos empadronados de esta nacionalidad.