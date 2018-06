México vence a Alemania (0-1): Chicharito llora y la tierra tiembla en Ciudad de México

Primera sorpresa en el Mundial de Fútbol de Rusia: la selección de México ha derrotado por primera vez en partido oficial a la selección de Alemania, que es además la vigente campeona después de su actuación estelar en Brasil 2014. La victoria, por la mínima, supone un excelente comienzo para los americanos, que suman sus primeros tres puntos en su debut en esta competición.

La alegría del combinado azteca tras este inesperado triunfo, que rompe la tendencia contra los germanos, se vio reflejada en la emoción de los jugadores americanos tras el pitido final. El delantero Javier Hernández ‘Chicharito’ no pudo contener las lágrimas y, a pesar de ser solo el primer partido de esta competición, se emocionó como si hubiesen ganado ya el título mundial. Vencer a esta Alemania, la de Kroos, Özil, Boateng, Khedira, Neuer o Draxler, entre otros, tiene mucho mérito y arrancar tres puntos contra este equipo, favorito en todas las apuestas, bien merece esas lágrimas.

Nada más sonar el pitido final Twitter se llenó de mensajes alabando a la selección mexicana.

¡GOL DE #MEXICO! ¡GOL DE CHUCKY! Another perfectly executed counterattack, and this time Lozano finishes it off brilliantly for the 1-0 lead against #Germany!!! Fully deserved lead. #GERMEX #VamosMexico #ElTri #MEX pic.twitter.com/lBOC9VkjhW

— Jason Foster (@JogaBonito_USA) 17 de junio de 2018