Miguel Concepción: “En la primera vuelta tiramos muchos puntos y eso se paga”

Miguel Concepción radiografió ayer la parcela deportiva de su club. El presidente dejó claro que el objetivo de no llegar a los play-offs la pasada temporada se debió a la mala primera vuelta que hizo el equipo. Para la próxima temporada quiere que el grupo, liderado por Etxeberria, vuelva a pelear por meterse en los puestos altos de la clasificación.

“Yo dije que se había confeccionado una plantilla para pelear por los seis primeros puestos, pero no se consiguió. Hicimos una primera vuelta muy irregular, en la que se tiraron muchos puntos y eso se paga. El equipo en la segunda vuelta sumó bastantes puntos, pero no tenía colchón para atravesar un bache”, explicó Miguel Concepción, quien no estuvo de acuerdo con que haya tardado en tomar la decisión de destituir a Martí tarde. “Tuvimos la suerte de que Etxeberria activó al equipo y a la ilusión. Yo siempre pensé que Martí recuperaría al equipo, hasta que el equipo estuvo a punto del descenso y hubo que tomar una decisión”, dijo en este sentido.

De cara a planificar el proyecto de la próxima campaña, reconoció que la entidad perdió 1,7 millones de euros por acabar en el puesto 11. No obstante, a su juicio eso no quiere decir que el presupuesto que maneje el director deportivo sea sensiblemente inferior. “Si nos aparece un delantero que no podemos rechazar, habrá que buscar el dinero hasta debajo de las piedras”, dijo el empresario.

Obviamente, todos los esfuerzos se pondrán en la contratación de un punta que tenga gol. “El objetivo es el mismo: luchar por los puestos altos de la tabla y para eso hay que tener gol. Lo demás casi que lo tenemos”, indicó.

Lo que tiene claro es que ahora mismo “tenemos una estructura capaz de competir”, pero “faltan delanteros y algún jugador más, como un lateral izquierdo. No puedo decir cómo va a ser el equipo el año que viene. En un mes seguro habrán novedades”.

Ni siquiera se aventuró a decir si alguno de los actuales componentes del plantel saldrá del equipo. “Serrano dijo ayer que iba a haber tres fichajes, pero es que a lo mejor eso no se ajusta a la realidad. No sabemos el presupuesto aún. A lo mejor algún jugador nuestro no quiere seguir, o llega alguna oferta que nos pueda interesar. No queremos que se vaya nadie, pero depende de más factores y tenemos claro que nuestros activos no los vamos a regalar”, confesó el emprendedor palmero.