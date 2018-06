Velázquez quiere presentarse otra vez como candidata a la Alcaldía de San Juan de la Rambla

La resolución de la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE de no expulsar a la alcaldesa, Fidela Velázquez, del partido, y a su compañero de grupo de gobierno Cayetano Silva, por el auto de apertura de juicio oral, ha sido un fuerte espaldarazo a su gestión y le abre la puerta a volver a presentarse como candidata en las elecciones que se celebran el próximo año.

Una decisión que dependerá de la asamblea local y de su partido, aunque la mandataria no oculta su intención de repetir. “Después de un mandato convulso, con dos años sin capacidad de movimiento y un Ayuntamiento prácticamente intervenido, me gustaría terminar de hacer lo que hemos comenzado, ejecutar las inversiones previstas, y cerrar con un poco más de paz esta etapa de transición para pacificar el pueblo, unirlo y colocar las bases de un municipio moderno, pensando en su futuro, no en guerras políticas para sacar rédito electoral”, confiesa la regidora socialista.

Fidela Velázquez y Cayetano Silva fueron acusados de un delito de prevaricación administrativa por el pago de una indemnización de 4.200 euros al medianero de una finca que compró el Ayuntamiento y por un decreto de Alcaldía que proponía el abono de gratificaciones a personal municipal por servicios extraordinario.

“Teníamos cierta tranquilidad y esperanza porque presentamos a la Federal un informe muy exhaustivo junto con nuestra alegación y sabíamos que este órgano del partido iba a valorarlo en su justa medida”, asegura. También ayudó la modificación del reglamento del código ético del PSOE “que era demasiado resolutivo, no daba opción a nada y preveía que una vez abierto el juicio oral la persona se tenía que marchar, un modelo preventivo que de alguna manera se anticipaba a las decisiones judiciales y que resultaba muy doloroso”, opina.

En ninguno de los dos casos por los que Velázquez y Silva fueron a la Justicia hubo graves delitos penales ni de corrupción según el PSOE. A su juicio, “llegan a lo penal por personas que han querido utilizar esta herramienta del partido para apartarnos de la vida política”.

En 2015 los dos ediles ya tenían procedimiento judicial abierto pero sin juicio oral. Todos los hechos fueron trasladados a la dirección del PSOE que “estaba informada de todo y nos permitió presentarnos a los comicios de 2015”, recuerda la mandataria.