Vidorreta: “El CB Canarias ha demostrado que me quiere mucho, espero devolver la confianza”

Txus Vidorreta, nuevo entrenador del Iberostar Tenerife, no ocultó su satisfacción por el regreso a la Isla en el acto de presentación celebrado en el Iberostar Grand Hotel Mencey. El vasco reconoció estar “muy agradecido” a la entidad por la “enorme confianza” mostrada en su persona.

“Me siento muy orgulloso de formar parte de esta familia, quiero hacerme merecedor de esta confianza en los próximos tres años”, señaló Vidorreta, que reiteró que “todo” su entorno se “alegró enormemente” de su regreso.

Cuestionado por su regreso, el vasco desveló que “todo se había producido” de manera “muy rápida”. “No dudé un instante. El viernes quedé desvinculado del Valencia, ganamos un poco de tiempo para llegar al lunes para hacerlo público. No dudé un solo instante. Los entrenadores estamos donde nos quieren y el Canarias ha demostrado que me quiere mucho”.

“Segundas partes no fueron buenas es una frase hecha, pero hay muchos ejemplos de que no es así siempre”, señaló el técnico que, tras un año lleno de lesiones en Valencia, espera recuperar sensaciones en la Isla: “Tengo que hablar del Canarias, que es de lo que me ocuparé cada día. Me he despedido de Valencia por el año vivido, tengo que valorar si haré alguna despedida allí o no”.

Sobre la plantilla de la próxima campaña, desveló que “como cada año” la situación es compleja por las características del equipo: “EL año pasado se fueron, nos fuimos, varios, y el equipo ganó la Intercontinental. El mercado hay que entenderlo, en la medida en la que se vayan despejando esas incógnitas iremos mirando fichajes. Lo primero es tratar de retener a los jugadores destacados”.

Vidorreta admitió que se ha “retomado” la renovación de Beirán: “Estuvo conmigo, estamos ya en ello. Ahora tenemos que ver la situación personal de Fran Vázquez y otros. En función de eso actuaremos de una manera o de otra, porque hay jugadores como Ponitka y Abromaitis muy importantes”.

En referencia a los objetivos de cara al curso que viene, Vidorreta quiso ser ambicioso: “Nuestro objetivo debe ser entrar en Copa y play-offs por los últimos resultados logrados. Además es necesario ir partido a partido para disfrutar de los buenos momentos y acometer entre todos los malos”.

De los tres años firmados dos serán “seguros” con claúsula de salida en el tercero, aunque Vidorreta recalcó que lo importante es “dar estabilidad” al proyecto, algo que se asegura hasta 2020 con el contrato ofrecido por la entidad tinerfeña. “Siempre he dicho que quiero ser feliz entrenando y aquí lo he sido. Desde que se lo dije a mi familia estuvimos de acuerdo”.

Por su parte, Félix Hernández, presidente del club, admitió estar “muy feliz” porque el entrenador “volviera a casa” reiterando que el Canarias, un curso más, competirá en la Basketball Champions League.