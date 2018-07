La juez que investiga el derrumbe de Los Cristianos archiva la causa al no apreciar responsabilidad penal

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, Sofía Valdivia, encargada de la investigación del derrumbe del edificio Julián José, en el que fallecieron siete personas el 14 de abril de 2016, ha dictado este martes un auto en el que decreta el sobreseimiento provisional de la causa al no apreciar responsabilidad penal en el siniestro.

En sus conclusiones, la juez señala que las causas del derrumbe “pueden ser múltiples” y que “no se puede atribuir responsabilidad penal a ninguno de los sujetos analizados”. La magistrada argumenta en la resolución que la existencia de un problema de origen pudo determinar que el bloque estuviese en mal estado. Además, señala que no se puede concluir qué tipo de obras se acometieron exactamente en el local en el año 2002 (las reformas realizadas por Banesto) y que no puede precisarse que las mismas hayan generado el desplome, “teniendo en cuenta que en el momento en el que se realizaron las obras, el edificio no se cayó y estuvo abierto hasta un tiempo después como sede de la sucursal de Banesto en Los Cristianos y que, posteriormente, a pesar de permanecer cerrado, tampoco tuvo lugar el derrumbe”.

La magistrada admite que los interrogantes que surgen de la investigación son múltiples, “lo que no permite seguir adelante con la instrucción al no poder dirigirse la imputación de una forma clara e inequívoca”. Para Sofía Valdivia, existe concurrencia de causas en el siniestro y, por tanto, “varios responsables, sin que pueda afirmarse que, de forma individual, ninguno de los intervinientes haya realizado una acción exclusiva y específica que haya provocado el resultado de muerte”. Por todo ello, la juez considera que el tipo de responsabilidad de los intervinientes debe establecerse en la vía civil, “en el seno de un procedimiento más ajustado que permita analizar cada una de las actuaciones de forma pormenorizada y se pueda obtener, en su caso, la oportuna y justa indemnización”.

El edificio Julián José, situado en el número 12 de la calle Amalia Alayón, en Los Cristianos, se desplomó a las 9.31 horas del 14 de abril de 2016. Fallecieron siete inquilinos: Graciela Fannidhi, Mariflor González, Noemi Ruiz, Antonio Jesús García, Hanane Mrbet Fahsi, Alessandro Locatelli y Markku Tapani. Se precisaron tres días para rescatar de la montaña de escombros los cuerpos de todas las víctimas.