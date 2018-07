“La plantilla de este año será buena, pero no llega al nivel del año pasado”

Aprovechando la presentación del primer fichaje blanquiazul Iker Undabarrena, el secretario técnico del club Alfonso Serrano repasó los temas más candentes de la actualidad en el CD Tenerife. Nombres propios como el de Filip Malbasic, el tanzano Chilunda o Nano fueron tratados por el dirigente blanquiazul.

Alfonso Serrano reconoció que debido al limite salarial esta temporada, a diferencia de la anterior que tuvo más posibilidades económicas debido a que el CD Tenerife disputó el play off de ascenso a LaLiga Santander, “la plantilla de este año será buena, pero no llega al nivel de la del año pasado. Perdimos una gran oportunidad sin duda. Era la mejor plantilla que hemos tenido en los años que llevo en la Isla”. Esa afirmación no significa que el representativo no vaya a luchar por el ascenso. Es fútbol y puede pasar cualquier cosa. El año pasado los blanquiazules tenían un plantillon, pero el equipo estuvo más tiempo fuera del play off que dentro.

Inoportuno

Pero pese a la sinceridad del secretario técnico, no era el momento idóneo para hacer tal afirmación cuando el club se haya en plena campaña de abonos. Una lástima porque la presentación de los abonos fue de lo más original haciendo juego la fecha del 3 de julio de 2018 con los 3.718 metros del Teide, o la presentación de la nueva camiseta, que ha tenido una gran aceptación en las redes sociales porque ha gustado su diseño. Por todo ello, la afirmación de Serrano es como echar un jarro de agua fría a la ilusión de los aficionados blanquiazules, así como a la originalidad y buen hacer del área de comunicación.

Nombres propios

El encargado de las contrataciones en el club blanquiazul tuvo palabras de elogio para el exjugador del Athletic, Iker Undabarrena. “Es un jugador de equilibrio, con buena salida de balón”.

Uno de los futbolistas de la plantilla blanquiazul que tiene más mercado es el del delantero Filip Malbasic, que la temporada pasada llegó al CD Tenerife firmando por cuatro temporadas. Uno de los clubes que más suenan para hacerse con los servicios del atacante serbio es el AEK de Atenas griego. Una oferta que ve con buenos ojos el futbolista, pero que resulta insuficiente para el club, como aseguró Alfonso Serrano.

“Ha habido dos ofertas por Filip Malbasic. Una no la ha aceptado el jugador y otra nosotros. Si sigue aquí, estaremos encantados. Se tomará la mejor decisión para ambas partes. A día de hoy ha habido alguna llamada preguntando por algún jugador, pero ofertas concretas solo por Filip Malbasic”.

Otro de los nombres que salió a la palestra fue el segundo refuerzo blanquiazul, el colombiano Joao Rodríguez cedido por el Chelsea. Para Serrano se trata de un futbolista que, “puede jugar en banda izquierda y como delantero”. Además se refirió al delantero tanzano Chilunda, que su fichaje se hará oficial cuando logre el visado. “Tenemos muchas esperanzas en él, lo hemos seguido mucho y tiene mucha proyección. Viene para el primer equipo, y si no fuera a tener minutos, buscaríamos una cesión”.

El último nombre propio es un clásico en todas las ventanas de fichajes desde que abandonó el CD Tenerife, Alexander Mesa Nano. “Nos interesa traerlo, aunque no es algo que se vaya a resolver pronto, dependerá tanto de la SD Éibar como del jugador”.

La plantilla del CD Tenerife está prácticamente cerrada a falta de un solo delantero si no sale ningún jugador más. “Dijimos que fijo iban a venir dos delanteros y uno de banda izquierda. Ha venido ya Joao, que puede jugar en la banda y como delantero. El mercado está muy parado, estamos intentando convencer a los jugadores que queremos que vengan para que se decidan a estar aquí. A día de hoy creo que nos hace falta un fichaje más, un delantero. En el caso de alguna salida más, pues sí necesitaríamos otro más”.