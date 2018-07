Los seis primeros kioscos antiguos de Las Teresitas ya pueden ser retirados

Esta misma semana, una usuaria de la playa de Las Teresitas se dirigía a DIARIO DE AVISOS, mostrando su queja por lo “abandonada” que, a su juicio, se encuentra dicho lugar. Entre las múltiples deficiencias que señalaba, la presencia de los denominados food trucks en los aparcamientos de la playa, eliminando plazas de estacionamiento y dando una “mala imagen” a la playa, a la vez que los antiguos kioscos permanecen cerrados en la arena, es algo del todo “lamentable”.

Si no todos las deficiencias van a poder se solucionadas, al menos una de las que contribuye a esa mala imagen va a ser solucionada en breve, ya que, seis de los nueve kioscos cuentan con el correspondiente expedientes de restablecimiento para ser retirados de la playa. Así lo anunció a DIARIO DE AVISOS el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife. Estos seis primeros kioscos, competencialmente dependen del Gobierno de Canarias, concretamente de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN). Los otros tres dependen de Costas.

“Hace tres meses, sentamos a todas las áreas que tienen competencia en la materia. La Apmun tiene competencias en seis de los nueve kioscos porque están en suelo de servidumbre de protección, mientras que Costas la tiene en los otros tres que están en suelo de dominio público”, explicó el concejal. “En esa reunión estaban las tres administraciones implicadas y se llegó al acuerdo de que ellas, por ser competentes en el suelo, se encargarían de la elaboración de esos expedientes de restablecimiento”, explicó.

El Gobierno de Canarias ha sido el primero en cumplir con esa tarea. “La Apmun ya ha terminado el restablecimiento de sus seis expedientes, los ha remitido al Ayuntamiento, en concreto al área de Patrimonio. Me consta que en breve esa área dará traslado a la de Infraestructuras para la ejecución del restablecimiento, así que lo haremos lo más rápidamente posible”, indica Tarife.

El edil de Urbanismo pone en valor que “en un corto espacio de tiempo seis de los nuevo kioscos desaparecerán de la playa”. No se aventuró con un plazo concreto, porque “depende de lo rápido que vayamos dentro del propio Ayuntamiento, pero entiendo que no debe demorarse más de un mes”. En cuanto a los otros tres kioscos, los que dependen de Costas, “lo que hemos hecho es formalizar la petición de los expedientes a través de la solicitud para ampliar la concesión de sobre la playa, que esta semana aprobó la Junta de Gobierno”, detalla Tarife. “En uno de los puntos de la solicitud se pide que Costas realice los expedientes de restablecimientos de los tres que quedan para hacer lo mismo que ya ha hecho la Apmun”. “Cuando tenga los expedientes -continúa Tarife- los remitirá a Patrimonio y este dará la orden a Infraestructuras para ejecutar el restablecimiento, así que, en un tiempo no muy largo, los nueve kioscos al borde del muro desaparecerán”.

Tarife admite que habrá un corto espacio de tiempo en el que viejos y nuevos kioscos tendrán que convivir, aunque confía en que sea “muy poco tiempo”. El edil de Urbanismo avanzó que algunos de los nuevos concesionarios ya han firmado los contratos y que en breve empezarán con la construcción de los kioscos. “Esta misma semana mantuvimos una reunión en Urbanismo con ellos y les hemos facilitado las comunicaciones previas que tienen que presentar para poder iniciar la actividad”, detalló Tarife. El edil de Urbanismo recordó que, “con la concesión ya iba la obra, no tienen que pedir licencia para la obra, solo para las actividades”. Por este motivo es por el que el edil entiende que pueden convivir viejos y nuevos kioscos.

Los chiringuitos de La Teresitas fueron cerrados por carecer de licencia de actividad hace ya más de un año. Las furgonetas sustituyeron a los kioscos hasta la fecha. De momento, seguirán en la playa hasta que los nuevos espacios estén construidos y comiencen a prestar servicio, algo que puede suceder ya en el mes de septiembre. Carlos Tarife está convencido de que, aunque lentas, la cosas en la playa están cambiando y “en unos ocho o diez meses su aspecto habrá mejorado mucho con respecto a lo que tenemos ahora”.

“Cuando se trabaja en conjunto, los resultados llegan”

Carlos Tarife quiere poner en valor el trabajo de colaboración que se está llevando a cabo entre las tres administraciones con competencias en la playa. “Ha habido diálogo y entendimiento entre las tres administraciones. Cuando se trabaja de la mano y con voluntad de colaborar, los resultados llegan y este caso es el mejor ejemplo”.