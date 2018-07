Mimo artesanal para Los Patos

Un pincel, un paño y un pequeño bote de pintura. Esto es todo lo que Antonio Hermosilla necesita para retocar cada uno de los mosaicos de la Plaza de Los Patos que tiene dañado menos del 10% de su superficie. Este ceramista sevillano es uno de los artífices de la gran remodelación que se está llevando a cabo en este emblemático espacio de la capital. Ha viajado hasta Santa Cruz para proceder, en las dos próximas semanas, a la rehabilitación de esos pequeños desperfectos. Si todo va como esperan desde el Ayuntamiento, es posible que el 25 de julio, en honor al nombre oficial de la plaza, se de por terminada su rehabilitación.

Hermosilla explica a DIARIO DE AVISOS que está en este oficio desde los 12 años y que ya participó en la remodelación que se hizo en 1992 de la plaza. “Recién llegaba a la empresa que la hizo”, y, ahora, a sus 58 años, “casi me voy a jubilar de la mano de la misma plaza”, dice entre risas. Hermosilla fue el primero en saber que el Ayuntamiento de Santa Cruz iba a remozar Los Patos. “Hace ya dos o tres años se pusieron en contacto conmigo y me vine, levanté todo el dibujo de los mosaicos de la fuente en papel y me los llevé a Sevilla”, explica.

Allí han permanecido a la espera de que se licitara el proyecto. En esta ocasión, a diferencia de la del 92, rehabilitación en la que se repararon muchas piezas de la fuente central, “hemos hecho todo nuevo, no quedan azulejos antiguos”. El detallado trabajo de Hermosilla está consistiendo en “igualar los azulejos más antiguos que había. Cogí esas piezas y el color original de 1928, y he imitado esos colores de la primera fuente que se hizo”.

< ► > Antonio Hermosilla trabajará durante las próximas semanas en la reparación de los azulejos. / Sergio Méndez

Explica que “de la fuente se ha respetado todo, dibujo, colores, el vaso y hasta las ranas”. También que lograrlo, ha sido muy complicado. “Es un dibujo que va dividido en cuatro partes pero para reproducirlo se necesita un espacio muy grande para extenderlo, apuntar todo los colores… es un puzle”. La forma en que se ha montado ese puzle es harto laboriosa. “Se tiene que apuntar cada color porque cuando lo recoges para dárselo a las mujeres (son las encargadas de rellenar los huecos del dibujo), se desordenan”. “El fondo de la fuente tiene 1.500 azulejos y cada uno de ellos tiene que tener su color apuntado porque es una verdadera locura cuando se desmonta”, detalla Hermosilla

A esto se une que, además, el montaje de ese fondo tiene que hacerse en un orden concreto (en el sentido de las agujas del reloj), con una numeración por filas, “cada azulejo lleva el número de la fila y el cuarto en el que va”, explica el artesano que, además, ha tenido que explicar al jefe de obra por teléfono todo el proceso, “ha sido una verdadera odisea que me haya entendido y que lo haya montado”, confiesa entre risas. Otra de las cosas que se han arreglado es el borde la fuente. “Los azulejos tenían cortado el dibujo ya que al cerrar el círculo se cortaba por donde se cerraba. Entonces lo que hemos hecho es sacar el radio, hacer los azulejos a medida y ha encajado perfecto, no hay ningun azulejo cortado”.

Inauguración

El concejal de Infraestructuras explicó que, aunque el plazo de la obra es hasta el 30 de julio, “nos gustaría que pudiera estar lista hasta el 25 para darle empaque. Queremos intentarlo”. Para ello ya este mismo lunes se comenzará el asfaltado de los alrededores de la plaza, lo que provocará cortes de tráfico desde al intersección de la avenida 25 de Julio con la Rambla hasta la Escuela de Comercio. Se prevé que el miércoles se finalice esta intervención. “Se buzoneará a los vecinos para que sepan que se va a cortar el tráfico”, añadió Díaz-Estébanez.

En cuanto al desarrollo general de la obra, se mostró satisfecho. “Queremos resaltar la parte de mimo que tiene. Es la niña bonita de las obras que vamos haciendo porque no todas son tan agradecidas” añade.

El técnico de Infraestructuras, Pedro González, explicó que se prevé que en los próximos diez años no se de ningun inconveniente. Una de las sorpresas que les deparó la obra es que, “no había solera, el pavimento estaba colocado directamente sobre tierra y realmente eso era lo que estaba provocando los daños, el hundimiento de los mosaicos de la plaza”, concluye.