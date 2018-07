Tragedia familiar en La Orotava: hallados sin vida un matrimonio y sus dos hijas menores

Los agentes de la Guardia Civil se personaron a las 12.30 horas de ayer en la calle Cruz de los Martillos, número 30 de La Orotava, ante una llamada de una mujer que no sabía nada de su hija ni de sus nietas. Tras no recibir respuesta ante los insistentes golpes en la puerta, los agentes se dispusieron a entrar, según los vecinos que presenciaban los hechos, por una de las ventanas, ayudándose de una escalera metálica. Al acceder al piso, la escena que se encontraron no la hubiesen imaginado jamás: hallaron los cuerpos, sin vida, del matrimonio y de sus dos hijas menores, de tres y cinco años.

Según las primeras hipótesis que baraja el instituto armado, que por protocolo, ha considerado el caso como un crimen de violencia machista, las pequeñas fueron encontradas con síntomas de haber sido envenenadas, al parecer, a ambos lados del cuerpo de la madre en una de las camas de la vivienda. La joven madre, natural de La Orotava, de 32 años, Paula Teresa M.R., no presentaba signos externos de violencia, al igual que las dos menores, según las primeras pesquisas. En otra habitación los agentes localizaron el cuerpo del marido, de 43 años, ahorcado. El hombre, natural de Zamora, Israel R. M., es el principal sospechoso, si bien la investigación abarca distintas hipótesis, entre las cuales ayer cobraba fuerza la de que los progenitores hubieran podido concertar un trágico final de mutuo acuerdo. De ser así, según las fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, el varón habría envenenado, así mismo, al perro de la familia, que apareció muerto.

En estos momentos, la principal hipótesis que manejan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado apunta a un posible parricidio, sin descartar un presunto caso de violencia machista. Falta precisar si la madre dio el consentimiento o no a lo sucedido, con lo cual, todas las líneas de investigación siguen estando abiertas. Al hilo de la conjetura del consentimiento entre los progenitores, otras fuentes extraoficiales señalaban, como desencadenante, posibles problemas económicos y familiares.

En torno a las 14.10 horas, el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, se personó ante los medios de comunicación, acompañado del concejal de Seguridad, Narciso Pérez. Linares confirmó, con semblante muy serio y visiblemente emocionado que los agentes habían encontrado en el domicilio una nota manuscrita, todo hace indicar que redactada por el padre y esposo de la familia, de la que el primer edil no quiso dar más detalles, porque, según dijo, “la Guardia Civil debe realizar su trabajo con toda la cautela”. Linares aseveró que “la joven tenía otro hijo de una relación anterior.” Según trascendió más tarde, este tercer niño se encontraba en casa de unos amigos.

La familia

El alcalde añadió que la familia cabía definirla como “normal”, no había entre sus miembros denuncias previas por violencia de género, y habían estado este domingo, horas antes del óbito, en una fiesta junto a sus hijas, en un clima de absoluta tranquilidad. Según las últimas averiguaciones por parte de la Guardia Civil, no se descarta que los hechos se hubiesen producido el mismo domingo por la noche, detalles que se conocerán con el avance de las investigaciones y tras los resultados de las autopsias. Dada la complejidad del caso, se aconseja la máxima cautela, para no contaminar, con innecesarios prejuicios, la naturaleza precisa de una tragedia difícil de clasificar.

Se da la circunstancia de que la familia de la mujer fallecida vive en la casa colindante a la de la pareja, en el número 28, y hasta allí se desplazaron psicólogos del Servicio de Urgencias Canario para prestar asistencia a las personas allegadas a las víctimas.

Pasadas las 15.30 horas, la juez que instruye el caso, ordenó el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Instituto de Medicina Legal con el fin de realizar las pruebas de autopsia, así como decretó el secreto del sumario.

Muchos fueron los vecinos que se situaron próximos al precinto que colocaron la Guardia Civil y la Policía Local de La Orotava. Algunos quisieron acercarse a ofrecer sus primeras impresiones a los periodistas sobre sus vecinos del número 30. En ese sentido, expresaron su pesar e insistieron en que se trataba de una familia “fabulosa” que llevaba viviendo desde siempre en esta calle y que las dos niñas eran “preciosas”. Varios insistieron en que la joven era hija de un popular bodeguero de la zona, conocido como El Bicho, que regenta un bar muy próximo al lugar de los hechos. Ella era uno de los cuatro hijos, tres hermanas y un hermano, de esta familia tan conocida en el barrio de La Playita, de La Orotava.

Militar condecorado

El varón de la familia, según confirmó este periódico por fuentes extraoficiales, era un militar condecorado por sus acciones en Afganistán. En concreto, recibió la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo en marzo de 2009, cuando tenía el rango de sargento primero del Ejército. La condecoración le fue entregada por la entonces ministra de Defensa Carme Chacón. La Cruz al Mérito Militar es la máxima condecoración castrense que puede otorgarse en tiempos de paz y se le concedió en reconocimiento a una acción de combate ocurrida en Afganistán.

Tal y como recoge el Reglamento General de Recompensas Militares, la Cruz al Mérito Militar se concede por actos de servicio que, “acreditando valor”, “pongan de manifiesto dotes significadas de mando, serenidad o iniciativa frente a fuerzas hostiles o que traten de impedir el cumplimiento de la misión encomendada”.

El militar, ahora fallecido, pertenecía entonces a la Jefatura de Tropas del Mando de Canarias, concretamente a su Regimiento con sede en Tenerife y a una de sus agrupaciones de apoyo logístico. Él y otros cuatro militares que recibieron la condecoración estuvieron desplegados desde noviembre de 2007 en Afganistán como componentes de la XVIII Agrupación Táctica española (ASPFOR XVIII), liderada por el Mando de Canarias con el coronel Honorio López Davadillo, según informó entonces Europa Press.

Banderas a media asta en señal de respeto y dolor por las víctimas

El alcalde de La Orotava, Francisco Linares (CC), en nombre de la Corporación Municipal que preside, mostró ayer sus condolencias y entero apoyo a los familiares y amigos de las víctimas que en la mañana de ayer fueron encontradas sin vida en la calle Cruz de Los Martillos de la villa orotavense. Linares, que se desplazó hasta el lugar de los hechos en varias ocasiones junto al concejal de Seguridad, Narciso Pérez, evidenciaba en su rostro la dureza de lo sucedido en su municipio. Las banderas de la fachada del Ayuntamiento de La Orotava ondeaban desde la tarde de ayer a media asta, en señal de dolor y respeto por las víctimas.