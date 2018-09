Con Oltra debe llegar la revolución blanquiazul

No cabe duda de que la llegada de José Luis Oltra al banquillo blanquiazul debe conllevar un radical cambio de dinámica. Para eso se le contrató. Ese mensaje debe quedar claro, pues el míster valenciano ya lo ha puesto en práctica. Revolucionó el once inicial que se midió al Córdoba con un sistema que hace años que no se veía. Un lavado de cara tan necesario como poco productivo, dado que la primera victoria de la temporada se le sigue resistiendo al cuadro tinerfeño. Oltra aterrizó en la Isla con la idea de que el equipo es vulnerable en defensa. Intentó protegerlo con tres centrales, dos carrileros y un trivote por detrás de los dos delanteros. Un 5-3-2 que no supieron interpretar los deportistas. La arriesgada apuesta no salió nada bien. El Tenerife fue apabullado en muchos momentos por el cuadro blanquiverde, que tuvo suficientes ocasiones para llevarse la victoria. Solo la brillante labor de Dani Hernández evitó el descalabro.

El primer partido de los blanquiazules con el preparador ché fue un intento, a la desesperada, de conseguir un resultado positivo, sin embargo la imagen que ofreció la escuadra chicharrera no se ajustó a lo esperado y deseado. Por este motivo es muy probable que el Tenerife del próximo sábado, que se mide al Cádiz, no se parezca en exceso al del Nuevo Arcángel. Ni siquiera los jugadores saben cómo van a jugar ante el equipo amarillo. “El míster no nos ha dicho si vamos a seguir jugando así, hemos trabajado en la semana de las dos formas con dos equipos distintos, una línea de cuatro y la de cinco, pero hay que estar preparado.Tenemos que ir puliendo esas cosas”, sostuvo ayer Lucas Aveldaño. El Tenerife actual vive presa de una constante improvisación. A raíz de la destitución de Joseba Etxeberria, la estructura deportiva del equipo se vino abajo. Oltra asumió coger un equipo que no está confeccionado por él, con unos jugadores que, quizás, no sean los más adecuados a sus planteamientos, y que tiene mecanizado un fútbol que lleva practicando desde el pasado mes de febrero, que es cuando llegó el preparador vasco al equipo tinerfeño. Oltra intentó que sus jugadores hicieran algo diferente, con solo cuatro días de trabajo previo. Era imposible que lo de Córdoba saliera bien. “La disposición táctica de la línea de tres o de cinco, como se quiera llamar, es nueva para nosotros, y eso requiere de tiempo”, advirtió ayer en este sentido el defensa central blanquiazul. “No es algo nuevo, a mí ya me ha tocado jugar así y tienes que ir conociendo a los compañeros. Me gusta, la idea es que el equipo funcione”, insistió el defensor argentino. Pero además del trabajo, que requiere del tiempo que aún Oltra no ha tenido, hace falta que también acompañen los resultados. Solo una victoria variaría el rostro de un Tenerife aún sin dibujo. “Hay que aprovechar jugar en casa, hacerse fuerte con la afición. Hay que ganar como sea este partido porque nos daría confianza para luego ir a domicilio. Lo ideal sería sumar los tres puntos en casa, así seguiríamos trabajando con tranquilidad con el míster”, concluyó Aveldaño.