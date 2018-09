Filip Malbasic espera que cambie la dinámica con la llegada de Oltra

Semana frenética en acontecimientos la que se está viviendo en el CD Tenerife, tras la destitución el pasado lunes de Joseba Etxeberria, y la llegada de un viejo conocido al banquillo como José Luis Oltra.

Uno de los que tienen que tirar del carro blanquiazul es el delantero serbio Filip Malbasic, por experiencia y galones. El atacante ha tenido buenas oportunidades para marcar más goles, pero de momento solo lleva en la buchaca el que anotó ante el Almería en los Juegos Mediterráneos. Un golazo. Malbasic reconoció que el primer año le costó adaptarse al fútbol español, y priorizó al grupo por encima de las individualidades

“El primer año es muy difícil, nuevo año, nuevo idioma, nueva cultura. Este año lo afronto con ganas de demostrar que soy buen jugador y me siento bien. Me faltan goles, aunque tengo ocasiones. Quiero que el equipo haga las cosas bien porque de lo contrario nada tiene sentido. Primero va el equipo y luego los jugadores”.

También tuvo palabras de recuerdo para, Joseba Etxeberria, reconociendo que cuando las cosas van mal el que paga el pato siempre es el entrenador. “Esto es fútbol. Cuando fallan los resultados, el entrenador es el que lo paga. Tenemos minutos malos en las primeras jornadas, pero también minutos muy buenos donde falta gol para cambiar los partidos de nuestro lado. Aceptamos lo que decide el club. En la despedida, Joseba Etxeberria nos agradeció el trabajo y quiero que tenga toda la suerte del mundo”.

Malbasic, que ha sido titular en todos los partidos de Liga, y jugó minutos en la segunda parte ante el Cádiz en Copa del Rey, le restó importancia al hecho de jugar de titular todos los partidos. “Todos somos importantes, cuando tengo oportunidad de jugar, lo hago al máximo. Siempre se cambian cosas con un nuevo entrenador. Intento mejorar”.

Lo que espera el serbio es que con la llegada de José Luis Oltra cambie la dinámica del equipo para salir de los puestos de descenso. “No he hablado con él nuevo entrenador individualmente. Intenta hacer cosas nuevas para cambiar la dinámica. Vamos a intentar hacer estas cosas ante el Córdoba para lograr la primera victoria. Necesitamos los tres puntos”.

Por último, se refirió a la dificultad que entraña jugar en LaLiga 1/2/3, que si encadenas varias victorias consecutivas te colocas arriba, pero si es al contrario te metes en problemas y llegan los nervios. “Ante el Reus, el equipo llegó mucho, tuve dos ocasiones, fue una pena porque no pudimos marcar y luego nos marcan un gol por un error nuestro. Hay que intentar anotar, pero LaLiga 1|2|3 es muy difícil, y todos los equipos son complicados. Con dos ó tres victorias seguidas estaremos arriba”.

El futbolista eslavo recibió el premio al ‘Jugador Cinco Estrellas’ del mes de agosto, el primero desde que está en la Isla

Mahou San Miguel entregó ayer el premio al Jugador Cinco Estrellas del mes de agosto, Filip Malbasic. De este modo, Mahou inicia de nuevo para esta temporada este premio. El galardón lo deciden los aficionados con sus votos a través de las redes sociales. “Estoy feliz por el premio, es el primero aquí en el CD Tenerife. Desde pretemporada me sentía bien. Es una pena que el equipo no sume más puntos y no ganamos. Me falta ese nuevo gol que todos los delanteros necesitan. Necesito trabajar y continuar así”, aseguró