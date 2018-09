¿Ha devuelto Sport Eventos las inscripciones de la Ultra del Nordeste?

La Ultra del Nordeste, carrera de montaña que debería haberse disputado el pasado 11 de agosto, coorganizada por el Ayuntamiento de La Laguna y por la empresa Sport Eventos Tenerife, aún supuestamente no ha procedido a devolver el dinero de las inscripciones a los participantes que iban a estar en la salida.

Más de un mes después, los inscritos supuestamente no han recibido la devolución del dinero que pagaron para obtener un dorsal de la prueba. Para correr la Ultra había que abonar 75 euros hasta el 26 de junio, día en el que este coste sufría un incremento y alcanzaba los 80 euros. Lo mismo sucedía con la Medio Maratón, que tenía un coste de 25 euros, pero a partir del 26 de este mes costaba 30 euros. Para la prueba vertical el precio de lanzamiento era de 15 euros, pero a partir del 26 de junio, esa oferta acababa y el precio ascendía cinco euros.

Las redes sociales y el correo electrónico de la prueba se han llenado en todo este tiempo de mensajes de reclamación y de preguntas que no han sido contestadas.

Los organizadores de la prueba, el club Sport Eventos Tenerife, presidido por José Andrés Negrín Alonso, no han atendido ni uno solo de los correos de queja recibidos y tampoco ha contestado a los numerosos mensajes que figuran en el muro de Facebook del evento deportivo.

Cabe recordar que la Ultra del Nordeste colgó en su página web la noticia el 30 de julio que la carrera no se celebraría. Esta decisión estaba motivada por que el número de participantes inscritos no era el óptimo, por lo que la organización decidió “reelaborar el programa y valorar otros aspectos organizativos para mejorar la prueba para futuras ediciones”, señalaba el comunicado de suspensión, que añadía que reintegraría el 100% del importe de la inscripción. Lo que no indicó es cuando lo haría.