Las polémicas fotos que precipitaron la salida de Etxeberria del Tenerife

Alfonso Serrano deslizó ayer la idea de que detrás de la destitución de Etxeberria había algo más que un tema deportivo. No le falta razón. Además de que los resultados no han sido los esperados, hay, entre otras cuestiones, una inoportuna salida del entrenador. No gustó ni un pelo en la entidad el ver a su técnico fotografiado mientras estaba de marcha el pasado sábado en el sur de la Isla.

Etxeberria salió de fiesta el sábado por la noche, a pesar de que ese día su equipo había perdido. Se fotografió con numerosos aficionados, e incluso con el dj de la discoteca. El domingo las instantáneas circulaban por las redes sociales y llegaron a manos de los dirigentes del club.

No sentó nada bien en la entidad, que entiende que esa imagen no es la adecuada. Cualquier otra jornada no hubiese pasado nada. El sábado no era el día.