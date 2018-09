Lucas Mondelo, seleccionador de España: “Estamos deseando que empiece el Mundial”

Lucas Mondelo, seleccionador de España, calificó de “grandioso” el trabajo llevado a cabo por sus jugadoras: “Esto es deporte, no sabemos qué pasará, pero esta selección no va a decepcionar a nadie, el esfuerzo y el estilo no se negocia, y venir a verlas es rendirles un homenaje en su casa. Ellas están deseando que esto empiece. Tienen mucha ilusión”.

El máximo responsable técnico español reconoció que varias jugadoras han tenido “problemas físicos” pero llegan “en buenas condiciones” al Mundial. “Estarán todas disponibles para el estreno, que será muy duro, como cualquier debut. No nos genera presión, sino mucha ilusión”.

Mondelo apeló a la “tranquilidad” para ese primer partido que “nunca es sencillo” para ninguna selección: “Si lo logramos y jugamos como sabemos podemos ganar a cualquiera”.

Cuestionado por la presión, el seleccionador reiteró que es algo con lo que viven “desde hace tiempo” y han tenido q reinventarse:”Solo pensamos en Japón. FIBA dice que la favorita es Estados Unidos y la segunda es Australia, por lo que nosotros sólo pensamos en ir a por el primer partido contra Japón. Solo ellas saben lo mucho que les cuesta ganar partidos”.

El máximo responsable técnico de España, más que fijarse en sus rivales, prefirió hacerlo en su propio vestuario: “No creo que nadie quiera jugar contra nuestro equipo. Toque contra quién nos toque jugar competiremos al máximo”.