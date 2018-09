Solo ocho pacientes en la UVI del HUC se infectaron desde marzo con la bacteria multirresistente

Del 1 de marzo al 31 de agosto se registraron en la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del Hospital Universitario de Canarias (HUC) 456 ingresos, de los cuales solo ocho pacientes fueron infectados con la bacteria Acinetobacter baumannii. Seis de ellos ya fueron dados de alta y dos siguen internados, uno ya lleva tres semanas con muestras negativas mientras que el otro en la última dio positivo.

Estos datos fueron facilitados ayer por la gerente del centro hospitalario, María Soledad Pastor, como consecuencia de la información publicada por DIARIO DE AVISOS, en la que se alertaba de la existencia de este microorganismo multirresistente desde el mes de marzo en dicha unidad, que obligó a activar un protocolo, convocar una reunión del equipo multidisciplinar, y a adoptar las medidas necesarias para tratar el brote.

Los enfermos más susceptibles de contraer esta infección son aquellos con enfermedades graves, inmunocomprometidos, con ventilación mecánica prolongada, y estancia prolongada en la UVI o cuidados intensivos.

Durante este proceso también hubo 28 pacientes colonizados; es decir, que no han contraído la bacteria pero a quienes se los aísla para que no puedan transmitirla, especificó la gerente en una entrevista a la Cadena Cope. Siete de ellos se detectaron por sospecha clínica y 21 por las medidas que se aplicaron, es decir, que fueron tratados sin estar infectados.

“Eso demuestra que estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Es muy difícil determinar dónde está el origen. Se ha detectado que había muestras positivas en algunas camas y colchones. Cuando nos incorporamos a esta dirección, el año pasado, ya habíamos solicitado camas nuevas, y ahora hemos pedido nuevamente al Servicio Canario de Salud que prioricen al máximo las camas de la UVI de este hospital”, declaró Pastor. También subrayó que desde el inicio del problema “se informó a todo el personal y se formó más exhaustivamente en grupos pequeños a todos los trabajadores”.

Sin embargo la portavoz de Intersindical Canaria (IC), Catalina Darias, confirmó ayer que a los delegados de prevención no se les había trasladado ninguna información por parte de los responsables del HUC.

“No estoy de acuerdo en que tengamos que hacerlo, porque es una bacteria que no afecta al trabajador sano y al no haber un riesgo, no se consideró necesario”, dijo la gerente, quien ayer se reunió con los representantes sindicales, el equipo médico y el técnico superior de riesgos laborales del HUC, Santiago Blasco, para hablar sobre este asunto.

Fue este último quien especificó que existe un real decreto y una normativa que establece varios niveles de riesgo, siendo el 4 el más peligroso y el 1, el más leve. En este último se incluyen aquellos “poco probables” de causar una enfermedad para el hombre, dentro de los cuales se encuentra la bacteria encontrada en el HUC.

Para los familiares que visitan a los enfermos de UVI, tampoco hay peligro, dado que se supone que “tienen un estado inmunitario normal, y además antes de entrar a la zona de aislamiento donde se encuentran los enfermos, llevan todas las protecciones necesarias, tales como bata, gorro y guantes y están asesorados por el personal. El riesgo está minimizado hasta el extremo”, insistió Blasco.

Catalina Darias confirmó que en la reunión de ayer el equipo directivo transmitió una información “que hasta el momento los delegados de prevención no tenían”. No obstante, como organización sindical “y dado que con esta administración sanitaria y este Gobierno de Canarias nos movemos en un contexto de recortes laborales en sanidad, de plantillas mermadas, de sobrecarga de trabajo y de oscurantismo en la información, sí temíamos que el resultado pudiese tener que ver con la situación disfuncionante en el conjunto de la sanidad pública”, sostuvo.

Pero desde la gerencia les aseguraron que “no es así” y que se estaban tomando todas las medidas para combatir y erradicar el problema.

En cualquier caso, Darias y sus compañeros “no están de acuerdo” en que no se les haya comunicado nada al tratarse de un riesgo de nivel 1, “porque como representantes de los trabajadores hubiese sido de agradecer y estaba dentro de sus obligaciones, informar de que no había peligro para el personal del servicio”.