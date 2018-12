30.000 personas padecen demencia en las Islas, el 40% sin diagnosticar

El catedrático de Biología Celular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, afirmó ayer en la comisión parlamentaria que estudia la situación de la discapacidad en Canarias que en las Islas hay unas 30.000 personas afectadas por demencia y, de ellas, casi el 40% están sin diagnosticar, y para sacarles a la luz habría que recurrir a la Atención Primaria, porque están “escondidos, en su casa, y hay que sacarlos”.

Regidor afirmó que la demencia no constituye una consecuencia normal del envejecimiento, y cifró en 50 millones los afectados en todo el mundo. Se mostró partidario de que la atención de estas personas se realice por especialistas, más que por el voluntariado. Recordó que las demencias son ya la segunda causa de muerte en España y los planes específicos disponibles en el país están “obsoletos o no se han llegado a implantar, ni se llevan a cabo actividades de detención temprana”. Afirmó que el reto es “empoderar al enfermo como eje de su tratamiento y cuidado”. “Las demencias son muchas y cada una es distinta”, indicó, al tiempo que apuntó que donde más se trabaja es en el alzhéimer. “A veces no hay que emperrarse en curar, sino en mejorar la calidad de vida de la persona”, admitió.

Por su parte la directora de la Asociación de Cuidadoras de Familiares y Amigos de Personas con Dependencia (Acufade), María Elena Felipe Pérez, exigió ayer que se “reconozca” y valores a “las personas cuidadoras”, que “han sufrido penalizaciones y condenas al estar a la sombra e invisibles, desprovistas de derechos y atenciones”. Instó a “envejecer permaneciendo en casa, en su entorno y con sus seres queridos”, pues es más sostenible y tiene un coste social y económico más rentable. Lamentó la “incompatibilidad de las prestaciones” del entorno familiar y del servicio, ya que “obligan a elegir entre una y otra”. Afirmó que el Gobierno de Canarias ha tenido “un escaso aprecio a las personas que cuidan”, e instó al Parlamento a que ejerza su potestad legislativa para “pasar de la excepcionalidad a la promoción” de las cuidadoras en el entorno familiar, desarrollar un “plan de atención sociosanitaria” que recoja medidas especificas y efectivas “para su atención y promoción”, además de “establecer la compatibilidad de las prestaciones económicas” en el entorno familiar y las vinculadas al servicio, así como promover la “cotización en la Seguridad Social” de esas personas cuidadoras. Por último, reivindicó “una política de Estado para poner de acuerdo a todos los sectores” involucrados.

120.343 personas con discapacidad están reconocidas en Canarias

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, aseguró ayer que 120.343 personas tienen reconocida la discapacidad en las Islas (57.813 en Tenerife, 4.944 en La Palma, 1.037 en La Gomera y 474 en El Hierro), de las que 15.700 tienen más del 75% de discapacidad; 45.582, entre 65 y 74%, y 59.000, de 33 a 64%.