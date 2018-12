Canarias, obligada a devolver el dinero para la lucha contra la pobreza y otras 4 noticias que debes conocer

1. Canarias se ve obligada a reingresar con intereses al Estado la mitad del dinero municipal para la lucha contra la pobreza

Los ayuntamientos de las Islas ejecutaron en torno a tres de los seis millones de euros destinados a reducir la exclusión social en la comunidad en las cuentas de 2017, por el retraso en la transferencia de los fondos.

2. Más de 3,8 millones de pasajeros usaron los aeropuertos canarios en noviembre

Aumenta el número de visitantes nacionales casi un 9%, pero cae más de un 3% el de visitantes extranjeros.

3. Francia no ha confirmado “todavía” la “motivación terrorista” en el tiroteo de Estrasburgo en el que han muerto 3 personas

El autor del mismo, que no ha sido capturado y que ya estaba siendo investigado, es un individuo fichado “por muchos delitos comunes” no relacionados con el terrorismo.

4. El Consejo de Ministros del 21 de diciembre aprobará la subida del salario mínimo a 900 euros

Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha explicado que este incremento, del 22%, entrará en vigor en 2019.

5. A diez días para el sorteo de la Lotería de Navidad ya hay colas en La Chasnera en busca del décimo millonario

Desde principios de mes, esta gasolinera, considerada la más afortunada de España y situada en el kilómetro 54 de la TF-1, registra largas colas para adquirir décimos del sorteo del 22 de diciembre.