Canarias se ve obligada a reingresar con intereses al Estado la mitad del dinero municipal para la lucha contra la pobreza

El retraso en la ejecución de los fondos destinados a la lucha contra la pobreza en Canarias, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, obligará a los ayuntamientos a devolverlos al Gobierno central con intereses, ya que no lograron gastar ni el 50% de los seis millones de euros destinados a reducir la exclusión social en las Islas, una de las más altas del país. Si este escollo bloquea la nueva partida de 30 millones de euros para este año, fuentes de Nueva Canarias (NC), promotora de esta conquista, calificaron tal eventualidad de “escandalosa”, confiando en que se logre una solución.

En las cuentas del año pasado, los consistorios recibieron seis millones de euros y el Ejecutivo autonómico recibió otros seis, doce millones en total, tras las negociaciones de Nueva Canarias (NC) para dar su apoyo a los Presupuestos estatales de 2017. En un principio, el dinero llegó al Archipiélago casi a final del año pasado y tenía que ser ejecutado por los ayuntamientos hasta el mes de julio, aunque, finalmente, consiguieron una prórroga hasta octubre. Dada la demora en la recepción de los fondos, muchos desistieron de gestionar dichas cuantías. En cuanto a la cantidad que habría que pagar solo en intereses, esta podría rondar los 60.000 euros.

Cuestionada por este asunto la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido (CC), aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que no pueden aceptar “que se trate de cobrar intereses a las partidas que los ayuntamientos o Canarias no hayan podido ejecutar contra la pobreza por el retraso del Estado”. Según Valido, “la ampliación hizo que muchos ayuntamientos no se sumaran o se incorporaran tarde”. “Estamos tratando de hacer ver que esta no es la vía para cerrar el acuerdo y, desde luego, los ayuntamientos canarios no van a querer gestionar fondos que vengan de esta manera”, remarcó la titular de Políticas Sociales. Respecto al posible riesgo de perder los 30 millones de euros que aparecen en los PGE de 2018, Valido aseveró: “En este momento estamos planteando en Madrid que, de los 30 millones, nos descuenten aquel dinero que no se haya podido ejecutar, porque, si no, no vamos a avanzar nunca”. Es tal el grado de bloqueo de esta negociación, que la consejera regional dijo que no tienen “ningún problema, si es necesario, en quitarse de en medio”, y que el Estado gestione directamente con los municipios, “pero es que este tampoco quiere hacer eso”. A día de hoy, “la noticia es que aquellos que no han podido ejecutar esos fondos tienen que devolver el dinero con intereses, con lo que no estamos en absoluto de acuerdo”, concluyó.

nueva canarias

Por su parte, el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, principal artífice al frente de su formación política de la consecución de estas partidas tras las negociaciones con el Gobierno de Mariano Rajoy de los Presupuestos Generales del Estado, gracias al ya famoso voto 176 del diputado Pedro Quevedo, afirmó ayer a DIARIO DE AVISOS que no le “parece razonable que se cobren esos intereses por parte del Gobierno central”. Según el líder de NC, “entendemos que debe haber soluciones políticas entre administraciones para que esos fondos sean gestionados como remanente”.

Sobre la hipótesis de una posible pérdida de los 30 millones de euros de los Presupuestos estatales de este año, Rodríguez subrayó: “No creemos que esos 30 millones corran peligro, pero, aun así, vamos a exigir esos recursos, al igual que los ocho millones de euros de agua para suelo agrícola, que tampoco se han gestionado hasta ahora”.

Desde el punto de vista del presidente de NC, “esas cantidades están ancladas en el Régimen Económico y Fiscal (REF), siempre que el umbral de pobreza en Canarias supere la media nacional, por lo que esos fondos son innegociables”, concluyó.

El riesgo de pobreza en el Archipiélago supera el 40%

El riesgo de pobreza o exclusión social en Canarias es del 40,2%, el segundo más alto de España tras Extremadura -44,3%- y lejos de Navarra, que es la que tiene una tasa más baja, con el 13,5%, y de la media nacional, que está en el 26,6%, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España n