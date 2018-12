CD Tenerife -Extremadura: no es una final, pero se le parece

Muchos alicientes se presentan hoy en el CD Tenerife-Extremadura CF (20.00 horas), pero ninguno como la necesidad de los blanquiazules de conseguir una victoria. El regreso de Rodri al Heliodoro tras su apresurada salida, la vuelta a la titularidad de jugadores como Raúl Cámara o saber si jugadores como Malbasic, de no ver una nueva tarjeta amarilla, podrán disputar el próximo derbi quedan al margen ante la práctica obligación de los de Oltra de ganar a un rival directo por la permanencia.

El entrenador valenciano no podrá contar hoy con hasta tres jugadores. Bryan Acosta y Jorge Sáenz deberán cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, mientras que la lesión de Luis Pérez abre las puertas de la titularidad en el flanco derecho a Raúl Cámara, que volverá al once inicial tinerfeñista. Todo apunta a que el entrenador tiene claro quiénes serán los sustitutos de Acosta y Sáenz. En el centro de la defensa, Alberto será el compañero de Carlos Ruiz, mientras que Undabarrena y Milla formarán en el medio centro, con Suso, Naranjo y Montañés por delante. Malbasic será el futbolista más adelantado, principal responsable de que el equipo tenga más puntería de cara al gol. Nano también estará disponible, después de haber entrenado con normalidad tras el encuentro frente al Sporting de Gijón.

“Cuando la trayectoria fuera no es buena, te obliga a ganar en casa. Siempre, ganes o pierdas, el siguiente partido es importante. Todo lo que sea sumar lo es y el siguiente (el derbi) será importante y especial. No es una final, no puede haber una final en la jornada 17, pero empieza a cobrar relevancia cada resultado, como los anteriores”.

Resulta incluso paradójico, pero desde que el entrenador asistente de Oltra en la Isla dejara la disciplina blanquiazul, su Extremadura ha conquistado 11 de los 15 puntos en juego. La marcha de Rodri fue anunciada con un contundente comunicado por parte del CD Tenerife, pero ningún protagonista quiso manifestarse públicamente más allá de desearle suerte y tratar de entender su decisión.

El morbo de Rodri

Al respecto, Rodri ha sido claro, reconociendo agradecer “el gran trato” dispensado “en todo momento” en la Isla, a la vez que dijo “entender” la postura de la entidad tinerfeñista.

Lo cierto es que los extremeños cuentan sus tres últimas salidas por dos victorias y un empate, igualando a tantos en el casillero con un CD Tenerife que es conocido a la perfección por el entrenador rival, una circunstancia que no preocupa a José Luis Oltra: “A los jugadores los conoces cuando los tienes, en el día a día y compitiendo cada jornada. Él tiene esa ventaja relativa, conoce muchas cosas de nuestro juego, pero todo esto hay que llevarlo al terreno de juego, nos conoce y nos buscará las cosquillas”.

Más allá de un José Luis Oltra-Rodri, el de hoy es un duelo de necesitados.