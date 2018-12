La Chasnera, la visita obligada por Navidad

Sí hay una kilómetro conocido en Tenerife, ese es el 54 de la autopista del Sur (TF-1). Si hay una gasolinera conocida en Tenerife, esa es La Chasnera. Ese kilómetro y esa estación están muy ligados a la lotería de Navidad y a la fortuna, desde que hace cinco años regara de millones de euros (nada menos que 200) los bolsillos de miles de tinerfeños.

Aquel 22 de diciembre de 2013 y el número 79712 han marcado un antes y un después en la familia del Grupo González, empresa que gestiona en la Isla ocho gasolineras Repsol, siendo La Chasnera la primera en tener receptor de lotería (hoy también cuentan la del Porís de Abona y la de El Volcán, en Arafo). Aquel, al contrario de lo que ha sucedido en los últimos cuatro años, no fue un número que dio el receptor, sino uno de los dos que cada año traía José Miguel González para el equipo de fútbol de Las Zocas y su centenar largo de trabajadores, quedando el resto a la venta de los usuarios de la gasolinera. En total los 1.600 décimos con los que contaba entonces (ahora son 1.700) las 16 series completas.

José Miguel González había pedido ese número, a través de la administración de Granadilla,y le llegó desde Alicante, la tierra del turrón navideño por excelencia. “Todavía hoy -afirma- hay muchas personas que pasan por la gasolinera y me agradecen la fortuna que les traje”, dice un hombre al que le cuesta mostrar emociones, pero que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Tanto, que aquel día le guardó un décimo premiado a un cliente de la gasolinera, que esa vez no lo había adquirido. Siempre se lo recordará.

“Aquel día -22 de diciembre de 2013- fue, junto al matrimonio y el nacimiento de mis tres hijos, el día más feliz de mi vida; me sentí un privilegiado de poder hacer tanto bien a tanta gente, anónima y conocida”, estando orgulloso de que “todavía siguen en mi empresa casi todos aquellos 136 trabajadores que se sacaron un décimo”, dice feliz mientras se le alumbran los ojos a retroceder a aquella fecha.

Todavía recuerda que hace tres años se sintió protagonista del siempre singular anuncio de la lotería: “Se me saltaron las lágrimas al ver el anuncio y cuando mi hija Miriam me dijo “papá, eso mismo fue lo que te pasó a ti cuando le guardaste los décimos a Mohamed”, un saharaui con quien intercambiaba números de Navidad y que en aquella ocasión no había acudido por la gasolinera del Porís de Abona, donde José Miguel le tenía reservado el décimo premiado que le entregó un día más tarde.

< ► > 2017. Como dice el dicho taurino, no hay quinto malo, y así hace un año llegó el Gordo (un décimo) a La Chasnera, más décimos del segundo y tres quintos. DA

Desde entonces, La Chasnera, se ha convertido en un surtidor de fortuna en la isla de Tenerife y fuera de ella: “Vienen a buscar lotería de todas partes de Canarias, incluso hasta turistas extranjeros, y tenemos hasta solicitud de números que nos llegan de la Península”, señala José Miguel González.

No es de extrañar, por tanto, que desde agosto, pese a tener ya dos máquinas receptores en La Chasnera, se hayan vistos colas para adquirir los números que se sortean el próximo sábado. Colas que han multiplicado en lo que llevamos de mes, con más de 45 minutos de espera en algunos casos, señala José, uno de los tres hijos de José Miguel González.

Y no todo por aquel afortunado 79712 del 22 de diciembre de 2013, sino porque La Chasnera ha seguido dando premios -ahora junto a la estación del Porís de Abona- cada Navidad e incluso en el sorteo del Niño o loterías del jueves o sábado.

No sabe exactamente cuántos números o cuánto dinero lleva recaudado a una semana del sorteo, pero “hemos superado con creces lo del año pasado, al menos en porcentaje”, indica el presidente del Grupo González, que recuerda que ya se han agotado las terminaciones 13,17 y 69, “las más demandadas este año”.

Segundo de España

El receptor de La Chasnera -no confundir con administración- sigue siendo el segundo de más venta en España, y su fama ya alcanza niveles parecidos a las administraciones Doña Manolita (Madrid) o Sort (Lleida), mientras que El Gato Negro, en Los Realejos, y la administración de la plaza del Charco, en Puerto de la Cruz, son las administraciones con más arraigo en la Isla.

El 5, el más premiado

100.000 números estarán en el bombo el próximo sábado, y todos, por bonitos o feos que sean, tienen la misma posibilidad de salir, aunque según las estadísticas, sea el terminal 5 el que más ha salido en la historia del Gordo de Navidad. Ha salido en 32 ocasiones, seguidos del 4 y 6 en 27 ocasiones, mientras que el 1 es la unidad que menos se ha dado en el Gordo.

Llegados a este punto, hay que recordar que todos los premios superiores este año a 10.000 euros (hasta el año pasado eran los superiores a 2.500) tendrán un descuento del 20% que se lleva Hacienda, así si le toca el Gordo, premiado con 400.000 euros, usted ingresará 322.000 euros.

Luis de Montis

“La venta va muy bien, mejor que el año pasado,que ya fue muy buena con el aumento del 9,46%”, afirma Luis de Montis, delegado de la ONLAE en la provincia tinerfeña. “Al día de hoy, a la espera de conocer las devoluciones del día 21, se han incrementado las ventas un 6% más, con lo que la media nos da que cada tinerfeño se gasta en la lotería de Navidad 55,21 euros (51,83 el año pasado”, en la que se recaudaron 52.221.820 euros, casi quince millones más que Las Palmas (36.375.760 euros).