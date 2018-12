Las ONG, “dolidas” por tener que devolver los fondos para la pobreza

Dos de las ONG más importantes de las Islas, Cáritas Diocesana y Cruz Roja, lamentaron ayer en DIARIO DE AVISOS que el Gobierno de Canarias tenga que devolver al Estado casi dos millones de euros para luchar contra la pobreza. Los motivos que han propiciado este reingreso tan doloroso se deben a que los ayuntamientos no pudieron ejecutar esos fondos tras los retrasos del Gobierno central en enviar las partidas, y del Ejecutivo regional, en rubricar los protocolos para los programas que se iban a llevar a cabo con los municipios.

El director provincial de Cáritas Diocesana, Leonardo Ruiz del Castillo, aseguró ayer al DIARIO que “la pérdida es un agravante, ya que, con la situación del 40% de canarios en situación de pobreza, tener que devolver casi dos millones de euros es una cantidad muy importante para el número de familias que lo están pasando mal y, seguramente, se hubiesen podido paliar muchas necesidades con esa cantidad”.

Ruiz del Castillo admitió que “al final siempre ocurre lo mismo. Por ejemplo, cuando las parejas están en desacuerdo, los que pagan el pato son los niños y aquí ocurre exactamente igual. Algún tipo de discrepancia o de olvido entre los ayuntamientos, el Gobierno de Canarias y el Estado, al final, lo pagan las personas más necesitadas, que se podrían beneficiar de esos fondos”, concluyó.

Por su parte, el presidente de Cruz Roja en Canarias, Gerardo Mesa, aseveró que “claro que duele perder dos millones de euros para la lucha contra la pobreza en las islas, sobre todo por aquellos que más lo necesitan”. En cuanto a las trabas burocráticas que han podido propiciar que los ayuntamientos no hayan podido ejecutar los fondos, más el retraso en rubricar los protocolos y los condicionantes del Estado, Mesa aseguró al DIARIO que en las ONG “es el pan nuestro de cada día. Muchas veces nos conceden una subvención y el dinero llega mucho más tarde”. “Si es una ONG potente, vamos ejecutando el proyecto y luego nos llega el dinero a final de año, cuando ya tenemos ejecutados casi todos los fondos, teniendo solo un mes para justificarlo”.

El presidente de Cruz Roja aseveró que “otras organizaciones que están trabajando muy duro y que conocen la situación, pero que no tienen tantos recursos, se ven obligadas a renunciar a esas cantidades”. Eso sí, el hecho de que el Gobierno de Canarias esté obligado a devolverle 71.000 euros al Estado en intereses por no haber ejecutado esos fondos contra la pobreza, también le ocurre a las ONG, tal y como aseguró Gerardo Mesa: “A nosotros, siempre que haya fondos que no podemos ejecutar, tenemos que devolverlos con intereses. Eso no es una cosa nueva”, señaló, aunque ayer la consejera regional de Políticas Sociales, Cristina Valido (CC), volvió a considerar “inadmisible” que el Ejecutivo central “quiera hacer caja” con la pobreza.

A modo de conclusión, y para que el trabajo que realizan tanto las administraciones públicas como las ONG sea más fructífero, Mesa aseguró que “hay que cambiar el sistema”. “Las ONG especializadas tenemos más información y llegamos con nuestros voluntarios a más sitios que la propia administración pública, y por ello deben tener confianza en nosotras, que se les atienda o se les entregue ese dinero para empezar a distribuirlo”, indicó, a lo que añadió el presidente de Cruz Roja “que las normas de funcionamiento deben estar en favor del ciudadano y, sobre todo, de la gente más necesitada”. “No podemos dejar a las personas en el estado en el que se encuentran y con las necesidades que tienen solo por trámites burocráticos”, apostilló.

Santa Cruz sí pudo justificar las partidas para pobreza infantil

Uno de los pocos municipios que pudo justificar, en este caso, los 224.391,28 euros que tenía consignados, entre otros programas, para paliar la pobreza infantil fue la capital tinerfeña. El concejal de Atención Social de Santa Cruz, Óscar García (PP), lamentó en junio de este año en el DIARIO disponer solo de 80 días para gestionar ese proyecto n