Lecciones a base de goles

Es más que un club, pero aquí no juega Messi. Les une la pasión por el fútbol, las ganas de ser cada vez mejores personas y la esperanza de vivir en una sociedad más justa. Sudan la camiseta del equipo dentro y fuera del campo, llevan en el pecho el escudo del compromiso y se han conjurado para golear a quienes entienden el deporte como un campo de batalla en el que solo vale ganar.

Se llaman Área Sur Tenerife, acaban de federarse en la primera categoría del fútbol cadete, juegan y entrenan en Charco del Pino (Granadilla) y detrás del nombre y del uniforme blanquinegro que lucen sus jugadores hay un proyecto formativo y solidario que va mucho más allá que meter el balón en la portería rival. Son 18 jóvenes, nacidos en 2004 en el municipio chasnero, que, entrenados por Mario Ventura, defienden y atacan como cualquier equipo, meten y fallan goles como sus adversarios, pero se dejan la piel para rescatar valores como la humildad, el respeto y la ambición sana. Su bandera es la del juego limpio.

El club deportivo AS Tenerife nació de la iniciativa de un grupo de padres, aficionados al fútbol, convencidos de que este deporte colectivo se debe orientar al desarrollo de la formación deportiva y profesional de los jóvenes desde la diversión. Una de las misiones del innovador proyecto, que aspira a convertirse en un modelo referente en Canarias, es dar respuesta a la gran demanda de jugadores cadetes, ofreciendo una formación integral (deportiva, personal y psicosocial) que mejore sus cualidades y potencie sus habilidades.

En este primer tramo de temporada, los goles más aplaudidos han sido los anotados en un encuentro integrador entre jugadores del AS Tenerife y chicos con discapacidad de Prominsur, quienes compartieron alineación para formar dos equipos. “Los chicos con diversidad funcional se integraron enseguida y además con un gran desparpajo; al final, todos decían que eran del Madrid o del Barca, del CD Tenerife y a partir de ahora, del AS Tenerife”, explicó a este periódico Carmen Delia González, vicepresidenta de club, que subrayó la “lección de convivencia, tolerancia e integración” que supuso para sus jugadores una experiencia “inolvidable”, que terminó con chocolate con churros para todos. “Unos y otros quieren repetir, así que para marzo nos planteamos realizar un torneo triangular en colaboración con Prominsur y Amisur de San Miguel de Abona”. “Ver las caras de chicos con síndrome de Down corriendo, disfrutando y con la alegría que celebraban los goles en la tanda de penaltis no tiene precio”, apostilla Esteban González, presidente de la entidad. “Fue una experiencia muy enriquecedora para todos”, añade.

La otra acción que merece destacarse es una campaña de limpieza de la playa de Leocadio Machado y la Montaña de Bocinegro, en la costa granadillera, donde los jugadores, acompañados del equipo técnico, padres y directivos, se volcaron en la retirada de residuos de la costa. Allí, en la misma orilla, recibieron una charla sobre el impacto de los microplásticos y la importancia del reciclaje para proteger el medio ambiente.

charlas con mayores

Entre los próximos proyectos, está prevista una jornada de convivencia con los mayores de Charco del Pino, “para recordar cómo eran sus condiciones de vida antes, cómo se practicaba deporte y aprender de su experiencia”, relata González, así como una recogida de alimentos en colaboración con Cáritas en el primer trimestre del año. También hay programadas charlas y ponencias para los jugadores, entrenadores y familias sobre nutrición deportiva, prevención de lesiones, psicología y relajación, entre otras materias.

“Creemos que el ámbito deportivo es propicio para aprender por propia experiencia las actitudes básicas para una convivencia: respeto, diálogo, solidaridad y participación”, subraya la directiva, formada por Esteban González (presidente), Carmen Delia González (vicepresidenta), Yolanda Martín (secretaria) y Antonio Martín (tesorero). Dos economistas, una técnico en Turismo y una técnica administrativa cargados de ilusión y enamorados del fútbol. En sus cabezas está el crecimiento del proyecto con la creación de nuevos equipos cadetes y juveniles.

En el horizonte planea el Campus de Tecnificación Futbolístico, un proyecto pensado para la mejora individual de cada jugador utilizando los más modernos métodos, estilos y estrategias para obtener el mayor rendimiento técnico de los futbolistas. La intención del club es poner al servicio de todos los jugadores del Sur su capacidad técnica y organizativa de la mano de sus formadores.

A todas estas, las cosas tampoco le van mal al Área Sur Tenerife en la cancha: va tercero en la liga, entre 11 equipos que la disputan. Pero eso es lo de menos.