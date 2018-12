“Lo peor de la lesión ya ha pasado”

Aitor Sanz está cada vez más cerca de regresar junto a sus compañeros. El jugador blanquiazul visitó el entrenamiento del CD Tenerife en el día de ayer, algo que supuso un “soplo de aire fresco” en la recta final de su proceso de recuperación.

Sanz desveló que “ha pasado lo peor” y, antes de regresar a Vitoria para continuar con su tratamiento, indicó que su evolución está resultando “positiva” hasta el momento: “He pasado lo peor; estoy en la recta final. Estoy contento, la evolución está siendo positiva. Espero estar lo antes posible aquí”.

El jugador, además, desveló los próximos pasos que debe dar antes de volver a vestirse de corto. Recuperar fuerza será clave para volver a competir: “Mis ganas son tremendas, venir a ver a la gente es un soplo de aire fresco. Tengo que volver ahora, estamos pendientes de la evolución, tengo que recuperar un porcentaje de fuerza en la zona. Luego se valorará y si todo está correcto podré volver junto al equipo”.

Es precisamente eso, los plazos de recuperación, lo que más ha tenido en vilo a la afición tinerfeñista pero, como suele ocurrir en estos casos, el futbolista prefirió aparcó la posibilidad de indicar una fecha concreta porque resultaría “un error” en una lesión tan larga: “Se debe buscar que la zona se regenere lo antes posible y recuperar la fuerza. Cuando se logre, vendré ya con los compañeros. Tiene varios momentos que son difíciles, es una zona delicada y encima no se puede poner anestesia. Me están tratando fenomenal y el trabajo diario es muy fácil pero se hace duro porque no estás con tus compañeros”.

Anímicamente, Sanz admitió que se “hace difícil” cuando se trata de una dolencia tan dilatada en el tiempo, pero que es necesario “afrontar cada día como un reto”.

Altibajos

Cuestionado por la temporada de su equipo, Sanz dijo que ha tenido “bastantes altibajos” en un “año difícil” por el cambio de entrenador o la salida de Alfonso Serrano, algo que no es impedimento para mantener su “gran confianza” en la plantilla: “Confío muchísimo en ellos y en el cuerpo técnico y sé que todo irá mejor. Nos queda lo mejor por venir. Estoy como loco por vestirme de corto, pisar el césped y ayudar”.