Mariano Perez (alcalde de El Sauzal): “Estoy desesperado por ver el nuevo auditorio”

El Sauzal ha conseguido colocarse como la institución más transparente de Canarias con una nota de 9,74 puntos superando al resto de ayuntamientos de la Isla, según el informe sobre la aplicación de la Ley de Transparencia elaborado por el Comisionado de Transparencia de Canarias. Este sobresaliente supone “un gran orgullo” para su alcalde, Mariano Pérez, quien ya trabaja para colocar los pocos datos que faltan de cara a la evaluación del próximo año.

– ¿Cuál es el secreto de este éxito por segundo año consecutivo?

“El primer año fuimos los más transparentes de los municipios de menos de 10.000 habitantes del Norte de Tenerife y por eso fueron los mismos trabajadores quienes aprovecharon esta situación para buscar los datos que faltaban y poder sacar así los mejores resultados. Es el resultado de un trabajo serio y bien hecho pero no solo por mi parte, sino de todo el equipo de gobierno y fundamentalmente, del personal del Ayuntamiento, porque es un engranaje en el que todos los departamentos están unidos y eso se vuelca en la página web para que los vecinos y cualquier persona ajena al municipio pueda ver lo que se hace en El Sauzal”.



-¿A qué datos se refiere?

“Volcar toda la información que genera en el Ayuntamiento, desde las licencias de obra, junts de gobiernos, plenos, las licitaciones, y todo actualizado. Hay dos personas que velan para que todo ello se suba a la web en tiempo y forma, porque ésa es la clave, y estar organizados”.

– Finalmente se licitó el centro de salud del casco, una actuación que usted reclama desde hace mucho tiempo…

“Sí, y confío en que a finales de enero o principios de febrero comiencen los trabajos. Es una actuación de cerca de un millón de euros y muy necesaria para El Sauzal porque el actual centro de salud no reúne las condiciones. No es un centro del siglo XXI sino del pasado, y ya era hora de que el municipio tuviera ese centro tan demandado por los vecinos y espero verlo pronto en ejecución”.

-¿Cuándo estará lista la obra del parque recreativo de Las Calderetas?

“Ya está terminada la parte que se financió con recursos de la Unión Europea. Falta el pozo y llevar la energía eléctrica. En el presupuesto del próximo año hay prevista una partida para los remates y el área insular de Medio Ambiente va a ejecutar el vallado perimetral del edificio e instalar mesas adaptadas para personas discapacidad. Es un lugar ideal para la gente que hace senderismo y ciclismo, ya que en ese punto también pueden dejar las bicicletas”.

– Recientemente el grupo de la oposición Unid@s Se Puede El Sauzal (USPES) presentó un recurso que paralizó la urbanización Parque Atlántico porque afecta al barranco de Las Limeras, un espacio catalogado como dominio público hidráulico. ¿Qué va a pasar con este proyecto?

“El Ayuntamiento tenía hasta el viernes pasado para responder, pero como el Consejo Insular de Aguasde Tenerife (Ciatfe) no dio contestación, la secretaria optó por paralizar el proyecto, que está contemplado en el Plan General, en espera de la información que dé el Ciatfe y para la que tiene un plazo de tres meses, así que vamos a esperar. Está aprobado con todos los informes favorables, pero le solicitamos al Ciatfe que revise bien todo el expediente por si hay algún fallo. Desde que este organismo nos envíe una respuesta, haremos lo que digan sus responsables. El grupo de gobierno siempre actuará en función de lo que digan los técnicos”.



– En el caso de La Baranda, ¿será recogida finalmente por el Ayuntamiento?

“Fue a pleno hace tiempo y ya está recogida. Estamos pendientes de un informe que va a hacer la empresa pública Gestur sobre las necesidades que tiene la urbanización y cuando nos lo entregue, nos reuniremos con la asociación de vecinos para marcar los trabajos de los próximos años. Hay que arreglar muchas cosas en La Baranda y hay que acordar con los vecinos cuáles son las prioridades”.

-Tras una importante reforma, el nuevo auditorio municipal iba a abrir sus puertas entre mayo y junio pero todavía no se ha hecho. ¿Qué ha pasado?

“Hubo un problema con la adjudicación de la grada que finalmente fue resuelto y ésta llega el 10 de diciembre. Ya tenemos fecha para inaugurarlo, será el 11 de enero y son de las obras que estamos desesperados por ver porque El Sauzal necesita seguir dándole vida a todos los colectivos culturales del pueblo, desde la Escuela de Ballet, pasando por la de Música, Folclore y el teatro. Para inaugurarlo vamos a intentar hacer un espectáculo en el que se puedan apreciar las tres formas que tendrá el teatro: una para ver sentado, en la butaca, que seguramente estará relacionado con la cultura canaria; la parte de fuera, con cuentacuentos y títeres; y un espectáculo de rock que la gente podrá disfrutar de pie”.



– Es su tercer mandato, todos con mayoría absoluta, y se presenta nuevamente a las elecciones de 2019, ¿Confía en conseguir los mismos resultados?

“He trabajado con esas ganas y con esa ilusión de repetir, pero en política, hoy en día, ‘hasta que no se fría el conejo no se sabe el aceite que va a dar’. Por lo tanto, hay que esperar hasta que la gente deposite su papeleta. Trabajo e ilusión tengo, y ganas me sobran, porque ahora empiezan a verse los resultados de los últimos tres años de trabajo. Muchas cosas quedarán pendientes, pero las dejaremos al menos empezadas, como sucedió en el anterior mandato con la plaza de San Pedro”.