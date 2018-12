Milla enciende las alarmas en el CD Tenerife

El estado físico de Luis Milla preocupa a José Luis Oltra. El centrocampista se retiró ayer del entrenamiento después de arrastrar molestias en la rodilla derecha y, ahora mismo, su participación en el derbi del domingo no está clara. De producirse, sería una baja muy importante para los tinerfeños.

El jugador no entrenó el martes, precisamente, para no forzar debido a unas “molestias en la rodilla”, según el parte médico oficial del CD Tenerife. Milla se sumó al resto de sus compañeros ayer, en el Mundialito, pero no pudo completar el entrenamiento. Pese a comenzar el mismo con total normalidad, posteriormente se dirigió al vestuario para cambiarse e ir a someterse a nuevas pruebas que pudieran desvelar el alcance real de la lesión que padece.

A solo cuatro días del derbi, la participación del madrileño en el mismo no parece del todo clara, en lo que supondría un nuevo quebradero de cabeza para José Luis Oltra, que podría perder una pieza clave en su once inicial.

Él y Naranjo

De confirmarse la baja, sería la única ausencia por lesión del Tenerife para medirse a la UD Las Palmas, aunque Oltra tampoco podrá contar con otro jugador, como es el caso de José Naranjo, en este caso por acumulación de tarjetas.

El onubense vio como le mostraban una amarilla en el encuentro frente al Extremadura UD, lo que lo deja fuera del encuentro de máxima rivalidad con los amarillos. En la UD Las Palmas la única baja es la del checo Tomáš Pekhart, que continúa lesionado, mientras que Paco Herrera podrá contar con Momo, tras semanas sin poder hacerlo. El entrenador amarillo contará con Raúl Fernández, que volverá a ocupar la portería de su equipo, además de Sacko, que cuenta ya también con el alta médica en su poder.