Pedro Sánchez promete a Torres volcarse en las elecciones canarias de mayo

Por A. M. S.

Pedro Sánchez se volcará en las elecciones canarias, que se celebrarán el próximo mes de mayo, tal y como se comprometió ayer con el candidato socialista en las Islas, Ángel Víctor Torres, en un encuentro celebrado en la Moncloa. Sánchez convocó, en medio del delicado momento político que atraviesa el país tras los sucesos en Cataluña, a los líderes socialistas de las comunidades donde el PSOE no gobierna, una reunión que duró unas tres horas y que fue calificada por Torres a DIARIO DE AVISOS como “intensa, sincera y fructífera”.

En el encuentro, que incluyó un almuerzo, se abordó el retroceso socialista en Andalucía, “por razones de carácter muy localizado, como, entre otras, el desgaste, que es el mismo que ahora le toca sufrir a CC en Canarias”, señaló Torres. En relación con el conflicto catalán, el presidente se mostró seguro de timonear la situación, “pues nunca antes estuvo tan dividido el separatismo”. A su vez, como prueba el hecho de que el convenio de carreteras vaya al próximo Consejo de Ministros, el Ministerio de Fomento cumplirá su palabra, según el dirigente canario, de firmarlo con el Gobierno regional en la semana del 17, “tal como anunció en su día”.

AGOTAR LA LEGISLATURA

Sánchez comunicó en la reunión que piensa agotar la legislatura si consigue sacar adelante los Presupuestos, y el candidato canario a la Presidencia aprovechó para recabar su apoyo personal en la campaña electoral en las Islas, “pues trasladé nuestra convicción de que seremos la primera fuerza y, al igual que en Andalucía hemos pagado la factura del desgaste, ahora le toca a CC pasar por lo mismo en Canarias”.

REUNIÓN POR SORPRESA

Este cónclave convocado por sorpresa tenía por objeto “movilizar” al PSOE en las distintas comunidades de España para afrontar la próxima cita electoral. Si bien se ha barajado la posibilidad de un superdomingo electoral el 26 de mayo, donde confluyeran todos los comicios (europeos, generales, autonómicos y locales), el presidente del Gobierno transmitió a Torres y el resto de dirigentes socialistas que “piensa presentar los Presupuestos” en el Congreso de los Diputados. Si el Gobierno consigue respaldo a sus cuentas, alargará la legislatura. “Esa es la intención de Sánchez y ha sido siempre mi deseo”, señaló Torres. De no ser así, optaría por un adelanto electoral, en cuyo caso cobraría fuerza la fusión de las urnas en un mismo día, sin descartarse cualquier otra fecha. La intención de Sánchez es lanzar próximamente una “batería de potentes medidas sociales, como el nuevo salario mínimo interprofesional, pensiones y un nuevo sistema nacional de dependencia, con una fuerte inyección económica que el presidente dará a conocer en breve”, señaló al DIARIO Ángel Víctor Torres, a su salida de la Moncloa. “Le he dicho al presidente que en Andalucía han pesado los 36 años de gobierno socialista y que eso también va a pasar en Canarias, donde están en el poder los mismos desde hace más de 30 años, la mayor parte del tiempo ostentado la presidencia”, indicó Torres. En la reunión, el candidato socialista canario tomó la palabra para trasladar “las reales posibilidades de cambio existentes en las Islas; comuniqué formalmente que estamos trabajando duro para asumir y liderar el cambio en Canarias”. El PSOE canario aspira a ser la fuerza más votada y conformar gobierno, según dijo, “con un programa en el que no cerramos puertas”. Se refería de esta manera Torres al PP de Asier Antona, con quien “no sería fácil llegar a un acuerdo, porque mantenemos distancias en política fiscal y defensa de lo público, pero todo se puede hablar el día después”. No obstante, cuestionó la credibilidad del líder popular, “pues su partido ha sido el que salvó a CC apoyándole la ley más importante, que son los Presupuestos”.

Torres extrajo en esta reunión una impresión que incide en las desigualdades que soporta la comunidad autónoma canaria. “Escuché a mis compañeros de distintas regiones, y comprobé que nosotros estamos peor que ninguna en pobreza, listas de espera y dependencia, lo que me reafirmó en la necesidad apremiante del cambio”, declaró.