Sebastián Martín, tras dejar Sí se puede, ya lidera Primero Arico

Tras anunciar su afiliación a Sí se puede -antes de que el partido le echara- Sebastián Martín anunció ayer que encabezará en las próximas elecciones municipales Primero Arico, la marca con la que concurrirá casi toda la asamblea local que permanecía hasta hace unas semanas en la formación Sí se puede y que comenzó a debilitarse tras comunicarse que había que integrar Podemos en la misma.

Según Martín, portavoz ahora de Primero Arico es un partido político abierto y plural cuyas propuestas se basan en los principios de participación, transparencia, buen gobierno y defensa del territorio y el medio ambiente. El partido sienta sus bases en la participación real de la gente y el apoyo a las asociaciones y colectivos.

El concejal Sebastián Martín, no adscrito desde el 30 de noviembre que firma la baja en Sí se puede, formará parte de la nueva asamblea local como portavoz, después de la petición por parte de las personas promotoras: “Este proyecto cuenta con el apoyo de las personas anteriormente vinculadas a Sí se puede en Arico. Es nuestra gente y sabemos la importancia de un paso como este. Mi compromiso con Arico es total”, afirma el edil que añade que “Sí se puede no tenía interés por Arico y desde agosto comenzaron a irse los afiliados y yo sin ellos no iba a hacer nada. igual he tardado demasiado tiempo en irme”.

La diferencia principal de Primero Arico, afirma Martín, es la libertad para hacer lo que necesita la gente: “No han defendido Arico, ni antes ni ahora, y hay dos ejemplos muy claros: el vertedero y los parques eólicos. Ni trabajo para la gente ni desarrollo para el municipio. La alcaldesa responde a los intereses de Coalición Canaria, el concejal de hacienda ante los intereses del PP y la senadora, desde Madrid, ante los intereses partidistas del PSOE. Nosotros respondemos a lo que nos digan los vecinos en cada barrio. Como hemos hecho en otras ocasiones y como hicimos con las alegaciones que se presentarán al proyecto de los hoteles en La Punta de Abona, después de un proceso participativo con la gente”.

En el comunicado sobre su dimisión, Chano Martín señala las diferencias insalvables que hacían imposible que pudiera seguir como miembro de Sí se puede, partido que anunció cinco días después que el concejal ya no representaba a la formación ecosocialista que puede tener bajas similares en otros lugares de la Isla donde no ven con buenos ojos que Sí se puede se integre en Podemos.

Algunas de las acciones que fueron cuestionadas por la dirección del partido fueron la denuncia ante la invasión de los parques eólicos en el municipio, debido a su instalación de manera descontrolada, unas acciones que no fueron respaldadas por el partido. También se cuestionaron las alegaciones presentadas por el concejal al complejo turístico que se instalará en la Punta de Abona, unas alegaciones que se realizaron tras una reunión participativa con asociaciones y colectivos del municipio en la que se logró un gran consenso.

Martín señala también que la decisión del partido de apoyar a Podemos fue el detonante final para abandonar la organización, una apuesta que considera contraria a los intereses de Arico, tal y como consta en su carta de dimisión: “Se ha rechazado lo que pretende esa dirección de integrarse, pactar, ir en coalición o fusionarse con Podemos”.