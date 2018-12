Solo las gestiones políticas en Madrid salvarán Las Chumberas

La junta de portavoces del Ayuntamiento de La Laguna acordó ayer asumir el compromiso, en la medida en la que todos las formaciones políticas representadas en el Consistorio de Aguere también cuentan con diputados en el Congreso, de hacer las gestiones suficientes para conseguir que se firme el convenio de Las Chumberas antes del 31 de diciembre, fecha en la que expira el plazo del anterior acuerdo por parte de todas las administraciones públicas: Estado, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de La Laguna. Es decir, que otra vez debe obrarse en Madrid el milagro.

Así lo explicó ayer el alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC), horas después de haber sido reprobado por el Pleno al haber actuado “con una marcada voluntad electoralista, de espaldas al Pleno y con deslealtad institucional”, al “ir en solitario” cuando “asaltó” al ministro de Fomento, José Luis Ábalos (PSOE), en un pasillo del Ministerio, cuando se rubricó el convenio de carreteras entre el Estado y el Gobierno regional.

Sobre el borrador de convenio del que ha venido informando DIARIO DE AVISOS en los últimos días, con unos plazos más reales para ejecutar los trabajos, Díaz dijo que “el Ministerio también está en disposición de ampliar el convenio, porque saben que no daba tiempo a construir”. “Se necesitan 36 meses. Cuando se rubricó en octubre de 2016, todas las administraciones éramos conscientes de que no era un plazo para terminar la obra”.

Sin embargo, la directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife, Marta Arocha (PSOE), aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que, “como representante del Cabildo, confiábamos en que los plazos que se habían recogido en las adendas del convenio eran plazos viables, porque así lo manifestaba el Ayuntamiento”. Además, a la hora de analizar las posibles mejoras que debía realizar el Consistorio lagunero, Arocha afirmó que “la empresa pública, (Muvisa) por sí misma, por muy buena voluntad que tenga, no será suficiente para sacar adelante un expediente tan complejo como el de Las Chumberas”. Según Arocha, “la empresa pública tiene que apoyarse en el Ayuntamiento, que cuenta con un equipo técnico muy potente, tanto en el ámbito jurídico como en el administrativo, para que puedan colaborar para sacar adelante las licitaciones necesarias”.

A pesar de la proximidad del 31 de diciembre, fecha límite para rubricar un nuevo convenio, la directora insular se mostró “convencida de que el Ministerio de Fomento va a encontrar la solución, ya sea a través de un nuevo convenio, en donde estoy convencida de que nos van a garantizar los fondos, o mediante el convenio que enviamos a Madrid”.

Valido, al pleno

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Gustavo Matos, aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que “CC debe responder sobre este asunto y lo hará en el Parlamento, ya que el Gobierno de Canarias es uno de los firmantes del convenio. Por eso hemos pedido la comparecencia en la Cámara de la consejera de Vivienda del Ejecutivo regional, Cristina Valido (CC). Matos consideró “de extrema gravedad que la negligente actuación del Ayuntamiento de La Laguna ponga en peligro un convenio y, por tanto, los fondos para la rehabilitación y reposición de las viviendas del barrio lagunero de Las Chumberas”. Matos, en declaraciones a este periódico, calificó de “deleznable el intento del alcalde de La Laguna de engañar a los vecinos y viajar como polizón en la delegación que firmó el convenio de carreteras con el Ministerio de Fomento para aparentar que la responsabilidad era del Gobierno de España, cuando la realidad es que es la institución que él preside la responsable de poner en peligro los fondos para las viviendas”.

El portavoz adjunto afirmó que “me gustaría también escuchar las declaraciones al respecto de Fernando Clavijo, presidente del Gobierno, y de Ana Oramas, diputada en el Congreso, ambos exalcaldes de La Laguna, sobre esta grave situación en la que ellos también tienen su parte de responsabilidad, justo los que han iniciado un frente electoralista contra el Gobierno del PSOE a cuenta de supuestos incumplimientos de los convenios”, remarcó Matos.

El diputado socialista dijo que “les veo muy calladitos con la situación de Las Chumberas y escondidos ante lo que puede ser el mayor fiasco en esta materia que hayamos vivido en Canarias”.

“No necesito dinero, solo tiempo”, asegura el alcalde

El alcalde lagunero, José Alberto Díaz (CC), aseguró ayer que solo pide “tiempo”, ante la imposibilidad de ejecutar los fondos del convenio de Las Chumberas que expira el día 31. “No he podido empezar a hacer la modificación del PGO hasta que no he tenido los fondos”, dijo Pérez, y confirmó que “los vecinos están al tanto de todo”.