15.626 almas piden el circuito

Por J.A. Felipe y J.J. Gutiérrez

El rugido de los motores era la mejor forma de expresar la satisfacción de los allí presentes, unas 200 personas que quisieron evidenciar la necesidad de que su voz sea escuchada. Llegados desde diferentes puntos de la Isla, un buen número de moteros quiso respaldar a la plataforma Queremos un circuito de velocidad en Tenerife, que cumplió su promesa y entregó ayer en el registro del Cabildo Insular un total de 15.626 firmas en apoyo a la construcción del Centro Insular del Motor “para así cubrir las necesidades de un colectivo que actualmente no dispone de instalaciones adecuadas para practicar este deporte”, manifestaron.

Los firmantes se acogen a la ley de iniciativa popular, que está regulada en el artículo 87.3 de la Constitución, que en el caso de la circunscripción insular se requieren al menos 15.000 firmas, para exigir al Cabildo la construcción de esta instalación del colectivo del motor demandada desde hace más de 30 años.

Los trabajadores y responsales del Registro General del Centro de Servicios al Ciudadano del Cabildo, afirmaron que nunca habían recibido una petición con un volumen de documentación igual, pues es la primera vez que un colectivo presenta más de 15.000 firmas en una petición popular. Tras la sorpresa inicial cursaron la documentación al presidente del Cabildo.

Concentración a las puertas del Cabildo de Tenerife de aficionados y amantes del motor exigiendo el Circuito Insular del Motor / Foto: Fran Pallero

La emoción era evidente entre los presentes. Tras años de lucha, intensificada en los últimos meses, el colectivo del motor ha decidido decir basta, exigiendo que acaben las “mentiras y los incumplimientos” a los que se han visto sometidos, como reconocía William Hernández, uno de los portavoces de los aficionados: “Queremos que se nos escuche, de verdad. Somos el único colectivo que no puede practicar su deporte con seguridad porque no tenemos un recinto adecuado. No queremos correr peligro, nada más”.

Desde la plataforma Queremos un circuito de velocidad en Tenerife reiteraron que el Cabildo rechazó una alternativa privada a la hora de que el trazado se convirtiera en una realidad: “Han habido empresas privadas que querían construir el trazado y ellos apostaron por la suya, la que presentó un aval de una aseguradora radicada en un paraíso fiscal. Queremos que dejen de reírse de nosotros”.

“Espero que el Cabildo vea de una vez que no somos unos pocos los que demandamos la construcción de un circuito, sino todo lo contrario”, afirmó.

El portavoz de la Plataforma lamentó que no hayan recibido una explicación tras todo lo que ha sucedido: “Creo que se esconden por vergüenza, y también nosotros estamos avergonzados de los responsables que dirigen nuestro Cabildo. Ya es hora de que los responsables muevan ficha, y que dejen de engañarnos. Por lo menos deben dar la cara, nos merecemos una explicación. Nos han engañado con los plazos, nos ocultaron los avales, etc., ya es hora de que cumplan”.

Hernández aseguró que “si creen que van a meter las máquinas diez días antes de las elecciones para que la gente del motor se calme están equivocados, más si cabe cuando hemos sido engañados reiteradamente”, finalizó.

Por su parte, Rubén Valero, afirmó que”esperamos la contestación de los responsables del Cabildo, tendrán que contestar sí o sí, no deberían hacer oídos sordos de esta petición”, reiteró. “El año pasado la manifestación nos dio aún más fuerzas y nos pusimos como objetivo recoger las 15.000 firmas necesarias para hacer una iniciativa popular, y las hemos sobrepasado”.

Queremos hechos

“Ahora no nos vale que nos digan hemos destinado 3,2 millones para iniciar el circuito, queremos hechos, compromisos, y eso se demuestra con el trabajo de las palas en el terreno. No nos sirven las palabras, hemos esperado más de un año desde la última reunión con el Cabildo, han incumplido los plazos y no se han movido”. El colectivo seguirá “expectante y miraremos con lupa lo que hagan en el Cabildo”, finalizó Valero.

Por su parte, el piloto Juan Alonso se mostró “muy orgulloso del trabajo y el apoyo” que ha recibido la plataforma. “Llevo muchos años practicando el motociclismo y nunca había visto a un grupo de personas que se haya volcado de esta manera y hayan canalizado la ilusión de todos los amantes del motor. Como piloto es una reclamación que llevo muchos años realizando”. También, echó en falta una mayor representación “del colectivo de las cuatro ruedas, para hacer grupo y todos juntos luchar para que salga este proyecto adelante”.

Por otro lado, su hermano Fran, afirmó que “el Cabildo ya sabe lo que queremos. Espero que esta concentración y la entrega de firmas sirva para hacer presión y que las autoridades acorten los plazos”. Alonso recordó la gran cantidad de pilotos y aficionados que “debemos ir a Gran Canaria todos los fines de semana para entrenar o competir en el único ‘circuito’ que tenemos en Canarias”.

Entre el ruido de los motores, de los cláxones y la presencia de viejas glorias como de pilotos en activo como Eduardo Alayón, Juan y Fran Alonso, la concentración, que arrancó a las 12.00 y se alargó hasta las 17.00 horas, discurrió con total normalidad, acaparando las miradas de numerosos curiosos. Algunos, circulando en sus automóviles, su sumaban mandando mensajes de ánimo a los manifestantes.

No los recibió ningún representante del Cabildo

El malestar de los aficionados presentes en el día de ayer en la concentración era evidente. El motivo: no recibieron ningún acercamiento por parte de algún responsable de la Corporación insular. “No les costaba nada descolgar un teléfono”, reconocía William Hernández, uno de los portavoces de los allí presentes. Otro de sus compañeros se dirigió al interior del Cabildo, preguntando si era posible que Carlos Alonso, su presidente, pudiera recibirlos para conocer de primera mano aquello que solicitaban. La respuesta de uno de los empleados, que lo atendió con amabilidad, fue que Alonso no se encontraba en esos momentos en el interior del edificio.