Clavijo, atrapado por las dudas sobre la “veracidad” en los Presupuestos

La oposición supervisa las cuentas públicas con una lupa y una calculadora, porque desconfía de la versión del Gobierno de Canarias sobre los números que utiliza como munición en su ofensiva contra la Administración del socialista Pedro Sánchez para reclamar unos millones de euros con un virtual tipo de interés variable, así como cuestiona el superávit de las cuentas regionales.

De un lado, el Grupo Parlamentario Socialista insta a Fernando Clavijo y su equipo a que expliquen en la Cámara autonómica su “falta de veracidad” respecto a los ingresos tras cerrarse los Presupuestos regionales de 2017. En paralelo, Nueva Canarias reclama al Ejecutivo de CC una “aclaración” sobre las partidas pendientes de los ahora prorrogados Presupuestos Generales del Estado de 2018, ante las “distintas” cifras ofrecidas.

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, expone que el Gobierno de CC dijo haber registrado unos ingresos de 200 millones de euros por encima de los gastos, mientras que el informe de fiscalización de la Audiencia de Cuentas sugiere que ese supuesto superávit queda “invalidado”.

A Torres le parece “extremadamente grave” el contenido de ese documento con fecha del 18 de diciembre de 2018, al entenderse que la base usada por el departamento dirigido por Rosa Dávila para calcular si los ingresos superan a los gastos no fue correcta. “El Gobierno de Clavijo ha computado ingresos que no van a producirse, lo que cuestiona claramente la veracidad de las cuentas y a la propia Consejería de Hacienda”, arguye Torres. El dirigente socialista hace hincapié en que es la primera vez que un informe contiene conclusiones de esta envergadura y espera que, con la petición del PSOE, el Ejecutivo de Clavijo dé “completas explicaciones” sobre ello. “Por mucho maquillaje que el Ejecutivo de CC quiera imprimirle a estas cuentas, no dejará de resultar evidente que la veracidad del superávit queda en entredicho”, afirma.

El líder de los socialistas canarios convoca a Clavijo a “rendir cuentas sobre su desastrosa gestión y detallar, entre otras muchas cuestiones, a cuánto ascienden las facturas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018, a la vista de que en 2017 superaban los mil millones de euros”.

Al respecto, le resulta llamativo que, “pese a ser Canarias una de las comunidades autónomas menos endeudadas, su deuda no haya dejado de crecer en los últimos años, incluso disponiendo de muchos más recursos”. Torres remarca que “la ineficacia en la ejecución presupuestaria se suma a la incapacidad de gestión de la Consejería de Hacienda, hasta cerrar un círculo desastroso de malas noticias para la ciudadanía canaria que, a 31 de diciembre, lo que espera es un presupuesto correctamente gestionado”.

La Audiencia de Cuentas concluye que las desviaciones de la financiación presupuestaria fueron positivas en 141,3 millones de euros. Sin embargo, advierte de que este importe es “una aproximación al resultado real, al no conocerse con exactitud la composición de la financiación afectada, que fue obtenido mediante métodos no contables, ya que la Administración carece de un módulo que permita su seguimiento”.

En nombre de NC, Román Rodríguez censura que Fernando Clavijo “juegue a la confusión”. Desde su punto de vista, “tanta responsabilidad tiene Sánchez en la tardanza en cumplir con Canarias como Clavijo al reclamar unas cifras pendientes de traspasar que varían según pasan los días”. Primero “exigía 480 millones de euros, hoy son 408 millones y mañana ¿cuánto será?”. Rodríguez enfatiza que esta estrategia “no es tolerable” en el máximo responsable institucional de la comunidad canaria. “A nosotros no nos salen las cuentas y solicitamos que explicite las partidas pendientes de traspasar”.

Nueva Canarias puntualiza que las cantidades vinculadas a las sentencias ganadas a la Administración nacional por haber incumplido el anterior convenio de carreteras son “ajenas” a la ley presupuestaria. Por ello, considera “vital” que Clavijo “aclare” si el fallo judicial está integrado en su reclamación a Madrid, porque “se trata de 345 millones de euros”.