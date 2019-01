Ana Oramas dice que CC irá antes a la oposición que a un pacto con Vox

La portavoz de CC en el Congreso, ANA ORAMAS, no dudó ante las cámaras de La Noche en 24 horas a la hora de marcar las líneas rojas de pactos electorales. La diputada aseguró que si su partido tiene que pasar a la oposición en las Islas lo hará, pero no pactará con Vox, como no lo hace con Podemos. Está convencida de que las propuestas de la formación de SANTIAGO ABASCAL suponen retroceder 40 años. ORAMAS se mostró bastante más contundente que el alcalde de Santa Cruz, JOSÉ MANUEL BERMÚDEZ, esta semana en el DIARIO .