El Ayuntamiento de La Laguna solicita a Fomento una Comisión de Seguimiento urgente por Las Chumberas

El alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, José Alberto Díaz (CC), ha remitido hoy una solicitud al Ministerio de Fomento para que convoque una Comisión de Seguimiento urgente por la situación de vacío legal en la que se encuentra el convenio para la reposición y reurbanización de los bloques de viviendas de Las Chumberas, tras expirar el último acuerdo el pasado 31 de diciembre.

En la misiva enviada por el máximo representante de la Corporación lagunera a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, Díaz le pide al titular de la cartera de Fomento, José Luis Ábalos (PSOE), en el orden del día de esa reunión, conocer “la situación de los Convenios suscritos el 18 de noviembre de 2011, el 4 de noviembre de 2015 y el 4 de octubre de 2016 para la reposición y reurbanización de las 160 viviendas correspondientes a diez bloques y a la construcción de 188 viviendas nuevas con sus locales comerciales y reurbanización por un importe de 25.246.320 euros”. Además, en el punto tres del orden del día de ese posible encuentro, Díaz le requiere a Fomento la “adopción de medidas durante la situación de transitoriedad” hasta que se rubrique un nuevo acuerdo entre todas las administraciones que han suscrito los anteriores (Ministerio de Fomento, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna).

La solicitud de Díaz se produce el mismo día en el que está fijada una asamblea vecinal en el Centro Ciudadano de Las Chumberas a las 20.00 horas a la que acudirá, entre otros, el propio alcalde lagunero. En principio, Díaz tiene previsto transmitirle a las 560 familias afectadas por la aluminosis de sus viviendas los últimos avances con el Ministerio de Fomento para la firma de un nuevo convenio que prorrogue los plazos para ejecutar la primera fase. Además, el alcalde de Aguere le transmitirá las palabras del resto de administraciones canarias, tras la reunión que se produjo ayer en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias entre el propio alcalde, el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo (CC) y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC).

Tras la guerra abierta entre el Ejecutivo que preside Clavijo y el Gobierno de Pedro Sánchez por los supuestos incumplimientos del Estado con los convenios para las Islas, no se descarta que los nacionalistas quieran dar un golpe de efecto en el encuentro del alcalde con los vecinos, prometiéndoles fondos autonómicos, mientras se resuelve el conflicto con el Ministerio de Fomento para firmar ese ansiado nuevo convenio. Hay que considerar que en las cuentas estatales de 2018 figura también había una partida para la segunda fase de Las Chumberas, pero que no se puede remitir a La Laguna porque el Ayuntamiento no ha justificado las partidas anteriores.